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Игдисамов отметил тренды ЧМ и пожелал их скорейшего внедрения в РПЛ - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
20:26 30.06.2026
Игдисамов отметил тренды ЧМ и пожелал их скорейшего внедрения в РПЛ

Тренер ЦСКА Игдисамов отметил уровень допуска единоборств и скорость VAR на ЧМ

© РИА Новости / Григорий Соколов | Перейти в медиабанкДмитрий Игдисамов
Дмитрий Игдисамов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Григорий Соколов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов отметил качество судейства на чемпионате мира по футболу 2026 года.
  • Игдисамов оценил скорость работы VAR и выразил желание видеть аналогичный уровень единоборств в РПЛ.
  • ЦСКА сыграл вничью 1:1 с ярославским «Шинником» в первом товарищеском матче в рамках текущей предсезонки.
НОВОГОРСК (Московская область), 30 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов отметил уровень допуска единоборств со стороны судей и скорость работы VAR на чемпионате мира по футболу 2026 года.
Во вторник в подмосковном Новогорске ЦСКА сыграл вничью 1:1 с ярославским "Шинником" в своем первом товарищеском матче в рамках текущей предсезонки.
«
"На этом чемпионате мы уже заметили определенные тренды. Многие команды используют глубокую линию обороны, голы забиваются дальними ударами и головой после подач. Все смотрим, изучаем, стараемся применять. По мне, судейство на чемпионате мира очень качественное. Хотел бы, чтобы уровень единоборств в РПЛ был таким же. Мне это по душе, когда позволяют больше бороться. Нравится, что VAR отрабатывается быстрее", - сказал Игдисамов журналистам.
"Я болел за Японию, потому что она мне попалась на анализ при обучении на лицензию Pro. Это очень интересная и организованная команда. Помимо них, фаворит - Франция, сильнейшая команда. Марокко - интересная команда. Немцы вылетели, хотя обладают очень хорошим составом. Много сюрпризов, но болеть буду за Францию", - добавил спикер.
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