Игдисамов отметил тренды ЧМ и пожелал их скорейшего внедрения в РПЛ

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"На этом чемпионате мы уже заметили определенные тренды. Многие команды используют глубокую линию обороны, голы забиваются дальними ударами и головой после подач. Все смотрим, изучаем, стараемся применять. По мне, судейство на чемпионате мира очень качественное. Хотел бы, чтобы уровень единоборств в РПЛ был таким же. Мне это по душе, когда позволяют больше бороться. Нравится, что VAR отрабатывается быстрее", - сказал Игдисамов журналистам.