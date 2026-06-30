Игдисамов отметил тренды ЧМ и пожелал их скорейшего внедрения в РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов отметил качество судейства на чемпионате мира по футболу 2026 года.
- Игдисамов оценил скорость работы VAR и выразил желание видеть аналогичный уровень единоборств в РПЛ.
- ЦСКА сыграл вничью 1:1 с ярославским «Шинником» в первом товарищеском матче в рамках текущей предсезонки.
НОВОГОРСК (Московская область), 30 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов отметил уровень допуска единоборств со стороны судей и скорость работы VAR на чемпионате мира по футболу 2026 года.
Во вторник в подмосковном Новогорске ЦСКА сыграл вничью 1:1 с ярославским "Шинником" в своем первом товарищеском матче в рамках текущей предсезонки.
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"На этом чемпионате мы уже заметили определенные тренды. Многие команды используют глубокую линию обороны, голы забиваются дальними ударами и головой после подач. Все смотрим, изучаем, стараемся применять. По мне, судейство на чемпионате мира очень качественное. Хотел бы, чтобы уровень единоборств в РПЛ был таким же. Мне это по душе, когда позволяют больше бороться. Нравится, что VAR отрабатывается быстрее", - сказал Игдисамов журналистам.
"Я болел за Японию, потому что она мне попалась на анализ при обучении на лицензию Pro. Это очень интересная и организованная команда. Помимо них, фаворит - Франция, сильнейшая команда. Марокко - интересная команда. Немцы вылетели, хотя обладают очень хорошим составом. Много сюрпризов, но болеть буду за Францию", - добавил спикер.
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