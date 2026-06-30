Хинштейн отметил героизм и самоотверженность работников АПК

Как рассказал губернатор, несмотря на тот факт, что часть плодородных земель пока вышла из оборота, регион показывает достойные результаты в этой сфере. По данным, которые привел Хинштейн, в прошлом году в Курской области было произведено 4,2 миллиона тонн зерна и 4,3 миллиона тонн сахарной свеклы. "Владимир Владимирович, хочу сказать, что эти высокие результаты, конечно, обусловлены в первую очередь, не побоюсь этого слова, самоотверженностью, героизмом наших аграриев. Люди каждый день выходят в поле, порой рискуя жизнью, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Эта самоотверженность проявляется буквально во всем. Трудности курян только закаляют. Я, честно, не вижу ни одной отрасли в нашем регионе, где люди бы себя не проявляли по-настоящему достойно", - сказал глава региона.