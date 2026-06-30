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Хинштейн отметил героизм и самоотверженность работников АПК - РИА Новости, 30.06.2026
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14:59 30.06.2026
Хинштейн отметил героизм и самоотверженность работников АПК

Хинштейн рассказал Путину о героизме аграриев в Курской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хинштейн отметил героизм и самоотверженность работников агропромышленного комплекса Курской области, которые продолжают работать в непростых условиях.
  • По данным губернатора, в прошлом году в Курской области было произведено 4,2 миллиона тонн зерна и 4,3 миллиона тонн сахарной свеклы.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил героизм и самоотверженность работников агропромышленного комплекса, которые в непростых условиях продолжают достойно выполнять свою работу.
Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с Хинштейном.
Как рассказал губернатор, несмотря на тот факт, что часть плодородных земель пока вышла из оборота, регион показывает достойные результаты в этой сфере. По данным, которые привел Хинштейн, в прошлом году в Курской области было произведено 4,2 миллиона тонн зерна и 4,3 миллиона тонн сахарной свеклы. "Владимир Владимирович, хочу сказать, что эти высокие результаты, конечно, обусловлены в первую очередь, не побоюсь этого слова, самоотверженностью, героизмом наших аграриев. Люди каждый день выходят в поле, порой рискуя жизнью, чтобы обеспечить продовольственную безопасность страны. Эта самоотверженность проявляется буквально во всем. Трудности курян только закаляют. Я, честно, не вижу ни одной отрасли в нашем регионе, где люди бы себя не проявляли по-настоящему достойно", - сказал глава региона.
Хинштейн поблагодарил президента за поддержку, которую федеральный центр оказывает агропромышленным предприятиям в приграничье Курской области. "По Вашему поручению мы эту работу с правительством сейчас завершаем", - отметил губернатор.
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