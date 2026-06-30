В Хакасии водитель иномарки и двое детей погибли в ДТП

КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. Водитель Lexus не справился с управлением и опрокинул автомобиль на трассе в Хакасии, в результате он и двое детей погибли, еще двое подростков госпитализированы, сообщает МВД республики.

"В результате ДТП водитель иномарки, а также его пассажиры – 12-летний мальчик и 4-летняя девочка - от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще два пассажира - мальчик и девочка в возрасте 14 лет - были госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении.