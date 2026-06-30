В Хакасии водитель иномарки и двое детей погибли в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 55-м километре автодороги Абакан — Ак-Довурак водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.
- В результате ДТП водитель и двое детей погибли, еще двое подростков госпитализированы.
КРАСНОЯРСК, 30 июн – РИА Новости. Водитель Lexus не справился с управлением и опрокинул автомобиль на трассе в Хакасии, в результате он и двое детей погибли, еще двое подростков госпитализированы, сообщает МВД республики.
По предварительной информации, во вторник днем на 55-м километре автодороги Абакан - Ак-Довурак мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем Lexus, не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась.
"В результате ДТП водитель иномарки, а также его пассажиры – 12-летний мальчик и 4-летняя девочка - от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще два пассажира - мальчик и девочка в возрасте 14 лет - были госпитализированы с различными травмами", - говорится в сообщении.
По факту ДТП проводится проверка.
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