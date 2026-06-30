В Воронежской области отменили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена во вторник в 9:42 мск.
- Ракетная опасность отменена спустя 46 минут, в 10:28 мск.
ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Ракетная опасность отменена на территории Воронежской области спустя 46 минут, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ракетная опасность в Воронежской области была объявлена во вторник в 9.42 мск. Она длилась 46 минут, ее отменили в 10.28 мск.
"Отбой ракетной опасности в регионе!" - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
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