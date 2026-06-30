Рейтинг@Mail.ru
В Магадан из отдаленного поселка доставили морем груз для СВО - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
04:28 30.06.2026
В Магадан из отдаленного поселка доставили морем груз для СВО

Груз для СВО доставили морем из отдаленного поселка Эвенск в Магадан

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВид на Магадан
Вид на Магадан - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Вид на Магадан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МАГАДАН, 30 июн - РИА Новости. Судно из отдаленного и труднодоступного колымского поселка Эвенск с маскировочными сетями, носками и балаклавами на борту пришвартовались в Магадане и встало на разгрузку, сообщили РИА Новости в региональном отделении Народного фронта.
В холодное время года грузы из Эвенска для СВО доставляли по временной зимней дороге. Весной она растаяла, и сейчас связь с поселком есть только по морю или по воздуху.
"Капитан Юрий Васильчук уже не первый год помогает северо-эвенским волонтерам вывозить гуманитарные грузы в навигацию. В этот раз он доставил маскировочные сети, теплые вязаные носки и балаклавы. Часть изделий сшита из материалов, закупленных Народным фронтом на средства колымчан, перечисленных на счет "Все для Победы!", - говорится в сообщении.
Дополняется, что в ближайшее время груз передадут магаданским волонтерам для отправки на передовую.
Мед - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Супруги из Республики Алтай передали мед участникам СВО
29 июня, 14:17
 
Надежные людиМагаданЭвенск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала