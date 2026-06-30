В Магадан из отдаленного поселка доставили морем груз для СВО

МАГАДАН, 30 июн - РИА Новости. Судно из отдаленного и труднодоступного колымского поселка Эвенск с маскировочными сетями, носками и балаклавами на борту пришвартовались в Магадане и встало на разгрузку, сообщили РИА Новости в региональном отделении Народного фронта.
В холодное время года грузы из Эвенска для СВО доставляли по временной зимней дороге. Весной она растаяла, и сейчас связь с поселком есть только по морю или по воздуху.
"Капитан Юрий Васильчук уже не первый год помогает северо-эвенским волонтерам вывозить гуманитарные грузы в навигацию. В этот раз он доставил маскировочные сети, теплые вязаные носки и балаклавы. Часть изделий сшита из материалов, закупленных Народным фронтом на средства колымчан, перечисленных на счет "Все для Победы!", - говорится в сообщении.
Дополняется, что в ближайшее время груз передадут магаданским волонтерам для отправки на передовую.
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