Грицюк продлил контракт с клубом НХЛ "Нью-Джерси Девилз"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арсений Грицюк продлил контракт с «Нью-Джерси Девилз» на три года.
- Среднегодовая зарплата российского нападающего по новому контракту составляет 3,25 млн долларов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на три года, сообщается на сайте команды.
Грицюк заключил соглашение на общую сумму 9,75 млн долларов, его среднегодовая зарплата составляет в 3,25 млн.
Прошлый сезон стал дебютным для 25-летнего Грицюка в НХЛ. Россиянин провел в составе клуба 66 матчей и набрал 31 очко (13 голов + 18 передач).
До прихода в НХЛ Грицюк провел пять сезонов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где играл за омский "Авангард" и петербургский СКА. В КХЛ он записал в свой актив 177 очков (82+95) в 259 встречах.
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