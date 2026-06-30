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Грицюк продлил контракт с клубом НХЛ "Нью-Джерси Девилз" - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Хоккей
 
22:29 30.06.2026
Грицюк продлил контракт с клубом НХЛ "Нью-Джерси Девилз"

Грицюк продлил контракт с клубом НХЛ "Нью-Джерси Девилз" на три года

© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Нью-Джерси Девилз"Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк
Российский нападающий Нью-Джерси Девилз Арсений Грицюк - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Соцсети клуба НХЛ "Нью-Джерси Девилз"
Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арсений Грицюк продлил контракт с «Нью-Джерси Девилз» на три года.
  • Среднегодовая зарплата российского нападающего по новому контракту составляет 3,25 млн долларов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский нападающий "Нью-Джерси Девилз" Арсений Грицюк продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на три года, сообщается на сайте команды.
Грицюк заключил соглашение на общую сумму 9,75 млн долларов, его среднегодовая зарплата составляет в 3,25 млн.
Прошлый сезон стал дебютным для 25-летнего Грицюка в НХЛ. Россиянин провел в составе клуба 66 матчей и набрал 31 очко (13 голов + 18 передач).
До прихода в НХЛ Грицюк провел пять сезонов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), где играл за омский "Авангард" и петербургский СКА. В КХЛ он записал в свой актив 177 очков (82+95) в 259 встречах.
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ХоккейСпортАрсений ГрицюкНью-Джерси ДевилзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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