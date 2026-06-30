Запрет на выдачу виз россиянам нанесет ущерб самой Европе, считают в ГД

Краткий пересказ от РИА ИИ Зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов заявил, что возможный полный запрет на выдачу туристических виз россиянам в ЕС нанесет ущерб прежде всего самим европейским государствам.

Он отметил, что у российских туристов есть широкий выбор альтернативных направлений для путешествий, включая страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ.

По мнению депутата, визовые ограничения со стороны Евросоюза могут ускорить переориентацию туристических потоков на новые направления и способствовать развитию внутреннего и въездного туризма в России.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Возможный полный запрет на выдачу туристических виз россиянам в ЕС и подобные решения наносят ущерб прежде всего самим европейским государствам, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Ранее во вторник " Известия " со ссылкой на европейский источник написали, что Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России

"Подобные решения наносят ущерб прежде всего самим европейским государствам. Российские туристы традиционно являлись важной частью туристического рынка многих стран Европы , обеспечивая доходы гостиницам, ресторанам, музеям, транспортным компаниям и малому бизнесу. Отказываясь от этих туристов, европейские страны лишают собственную экономику значительных поступлений", - сказал Кривоносов.

Он отметил, что сегодня ситуация кардинально изменилась. По его словам, у российских туристов есть широкий выбор альтернативных направлений.

« "Активно развивается внутренний туризм, расширяются возможности путешествий в дружественные государства. Россия уже заключила целый ряд соглашений о безвизовом режиме и упрощении поездок со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и СНГ", - добавил политик.

Парламентарий отметил, что эти направления зачастую предлагают более доступный отдых, высокий уровень сервиса и искренне заинтересованы в российских туристах.

"Поэтому любые новые ограничения со стороны Евросоюза не смогут остановить развитие российского туризма. Скорее, они ускорят переориентацию туристических потоков на новые направления и будут способствовать дальнейшему развитию внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации", - добавил он.

По мнению депутата, подобные инициативы сложно назвать чем-то новым. Он отметил, что на протяжении последних лет Евросоюз целенаправленно ужесточает визовую политику в отношении российских граждан.

Парламентарий напомнил, что ранее уже были введены ограничения на выдачу многократных шенгенских виз, увеличены сроки рассмотрения заявлений и усложнены административные процедуры.

« "Теперь мы видим очередную попытку использовать визовые ограничения в качестве инструмента политического давления. Более того, европейские политики сами заявляют, что подобные меры рассматриваются в преддверии выборов в Государственную Думу с целью оказания влияния на общественные настроения", - добавил Кривоносов.