В Госдуме готовят проект о требованиях к чернилам для татуировок

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Госдумы готовят законопроект о требованиях к чернилам для татуировок, документ проходит согласование с профильными ведомствами.
- В современном составе татуировочных чернил нередко присутствуют соли кадмия, фенолы, канцерогенные вещества и соединения олова.
- Все думские фракции поддержали инициативу по регулированию безопасности татуировок.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы готовят к внесению в палату парламента законопроект о требованиях к чернилам для татуировок, документ проходит согласование с профильными ведомствами, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета по охране здоровья, врач Бадма Башанкаев.
В марте 2025 года Башанкаев в своих социальных сетях сообщил, что в Госдуме занимаются обсуждением и анализом законодательного регулирования безопасности татуировок, химического состава чернил и влияния на здоровье.
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"С Минюстом прорабатываем до сих пор, такая деликатная тема. У нас есть хороший уже вариант законопроекта, который концептуально и эмоционально поддержан главным правовым управлением президента. Это важно", - сказал Башанкаев.
По его словам, речь идет о безопасности и о нормализации рынка: чтобы чернила, которые потом в дальнейшем взрослый человек использует как татуировочный материал, они были как-то проверены.
Парламентарий отметил, что в современном составе татуировочных чернил нередко присутствуют соли кадмия, фенолы, канцерогенные вещества и соединения олова. По его мнению, ни один здравомыслящий человек, будучи осведомленным об этом химическом составе, добровольно не согласился бы вводить его под кожу.
Башанкаев добавил, что все думские фракции поддержали данную инициативу.