В Госдуме готовят проект о требованиях к чернилам для татуировок

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы готовят законопроект о требованиях к чернилам для татуировок, документ проходит согласование с профильными ведомствами.

В современном составе татуировочных чернил нередко присутствуют соли кадмия, фенолы, канцерогенные вещества и соединения олова.

Все думские фракции поддержали инициативу по регулированию безопасности татуировок.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы готовят к внесению в палату парламента законопроект о требованиях к чернилам для татуировок, документ проходит согласование с профильными ведомствами, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета по охране здоровья, врач Бадма Башанкаев.

В марте 2025 года Башанкаев в своих социальных сетях сообщил, что в Госдуме занимаются обсуждением и анализом законодательного регулирования безопасности татуировок, химического состава чернил и влияния на здоровье.

"С Минюстом прорабатываем до сих пор, такая деликатная тема. У нас есть хороший уже вариант законопроекта, который концептуально и эмоционально поддержан главным правовым управлением президента. Это важно", - сказал Башанкаев.

По его словам, речь идет о безопасности и о нормализации рынка: чтобы чернила, которые потом в дальнейшем взрослый человек использует как татуировочный материал, они были как-то проверены.

Парламентарий отметил, что в современном составе татуировочных чернил нередко присутствуют соли кадмия, фенолы, канцерогенные вещества и соединения олова. По его мнению, ни один здравомыслящий человек, будучи осведомленным об этом химическом составе, добровольно не согласился бы вводить его под кожу.