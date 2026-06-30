В ГД предложили сделать 1 июля официальным Днем ветеранов боевых действий

Краткий пересказ от РИА ИИ Ярослав Нилов предложил сделать 1 июля официальной праздничной датой — Днем ветеранов боевых действий.

На рассмотрении Госдумы находится межфракционная инициатива об установлении в России 1 июля памятной даты — Дня ветеранов боевых действий.

Более 20 регионов выразили дополнительную поддержку идее установления 1 июля Днем ветеранов боевых действий и ждут принятия федерального закона для реализации решения на своей территории.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сделать 1 июля официальной праздничной датой - Днем ветеранов боевых действий.

"Ветераны и инвалиды, защищавшие интересы Отечества в локальных конфликтах и заграничных операциях, все наши бойцы, продолжающие это святое дело, - уже не один год по их просьбе мы бьемся за то, чтобы 1 июля стало официальной праздничной датой. Без разделения на конфликты и погоны", - сказал Нилов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что на рассмотрении Госдумы по-прежнему находится межфракционная инициатива об установлении в России 1 июля памятной даты - Дня ветеранов боевых действий.

"В ожидании обсуждения законопроекта о 1 июля на федеральном уровне мы с председателем президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Героем России Сергеем Липовым повторно обратились в регионы, еще не утвердившие региональными НПА соответствующий статус", - добавил глава думского комитета.

Нилов рассказал, что больше 20 регионов дополнительно в этом году выразили поддержку данной идее, сообщив, что ждут принятия федерального закона о Дне ветеранов боевых действий, чтобы реализовать соответствующее решение на своей территории.