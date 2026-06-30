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В ГД предложили сделать 1 июля официальным Днем ветеранов боевых действий - РИА Новости, 30.06.2026
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00:04 30.06.2026
В ГД предложили сделать 1 июля официальным Днем ветеранов боевых действий

Нилов предложил сделать 1 июля официальным Днем ветеранов боевых действий

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Нилов предложил сделать 1 июля официальной праздничной датой — Днем ветеранов боевых действий.
  • На рассмотрении Госдумы находится межфракционная инициатива об установлении в России 1 июля памятной даты — Дня ветеранов боевых действий.
  • Более 20 регионов выразили дополнительную поддержку идее установления 1 июля Днем ветеранов боевых действий и ждут принятия федерального закона для реализации решения на своей территории.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил сделать 1 июля официальной праздничной датой - Днем ветеранов боевых действий.
"Ветераны и инвалиды, защищавшие интересы Отечества в локальных конфликтах и заграничных операциях, все наши бойцы, продолжающие это святое дело, - уже не один год по их просьбе мы бьемся за то, чтобы 1 июля стало официальной праздничной датой. Без разделения на конфликты и погоны", - сказал Нилов в беседе с РИА Новости.
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Он отметил, что на рассмотрении Госдумы по-прежнему находится межфракционная инициатива об установлении в России 1 июля памятной даты - Дня ветеранов боевых действий.
"В ожидании обсуждения законопроекта о 1 июля на федеральном уровне мы с председателем президиума Общероссийской организации "Офицеры России", Героем России Сергеем Липовым повторно обратились в регионы, еще не утвердившие региональными НПА соответствующий статус", - добавил глава думского комитета.
Нилов рассказал, что больше 20 регионов дополнительно в этом году выразили поддержку данной идее, сообщив, что ждут принятия федерального закона о Дне ветеранов боевых действий, чтобы реализовать соответствующее решение на своей территории.
"Кировская, Ленинградская, Рязанская, Ульяновская, Магаданская, Ростовская области, Карелия, Санкт-Петербург и многие другие уже приняли отдельные нормативно-правовые акты по установлению 1 июля Днем ветеранов боевых действий - всего 51 регион. Однако часть субъектов продолжает отмечать эту дату неформально. И так больше 15 лет", - уточнил он.
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