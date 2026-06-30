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Стало известно, когда примут решение по флагу России на турнирах гимнастов - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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11:26 30.06.2026
Стало известно, когда примут решение по флагу России на турнирах гимнастов

European Gymnastics примет решение по флагу России на турнирах до 3 августа

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДаниел Маринов
Даниел Маринов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Внеочередная генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), на которой должна состояться ратификация решения о снятии всех санкций с российских и белорусских спортсменов, пройдет не позднее 3 августа, сообщается на сайте организации.
Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics, который отмечал, что его решение должно быть ратифицировано на внеочередном заседании генассамблеи. Ассамблея должна была пройти 29 июня. Ранее 11 федераций обратились к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой. В понедельник Украинская федерация гимнастики сообщила, что организации удалось отложить решение European Gymnastics по символике России.
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"В понедельник European Gymnastics запланировал внеочередное виртуальное общее собрание в связи с решением World Gymnastics разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям без ограничений. Настоящая генеральная ассамблея провела заседание и приняла решение отложить третью внеочередную виртуальную генеральную ассамблею на ближайшее из возможных время, не позднее 3 августа 2026 года", - говорится в заявлении European Gymnastics.
"Обоснованием этого решения послужило мнение о необходимости дополнительного времени для изучения ситуации в Европе после решения Всемирной федерации гимнастики от 18 мая 2026 года об отмене всех ограничений, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, и об отмене временных правил", - добавили в организации.
 
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