Стало известно, когда примут решение по флагу России на турнирах гимнастов

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Внеочередная генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics), на которой должна состояться ратификация решения о снятии всех санкций с российских и белорусских спортсменов, пройдет не позднее 3 августа, сообщается на сайте организации.

Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял исполком European Gymnastics, который отмечал, что его решение должно быть ратифицировано на внеочередном заседании генассамблеи. Ассамблея должна была пройти 29 июня. Ранее 11 федераций обратились к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой. В понедельник Украинская федерация гимнастики сообщила, что организации удалось отложить решение European Gymnastics по символике России.

"В понедельник European Gymnastics запланировал внеочередное виртуальное общее собрание в связи с решением World Gymnastics разрешить российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям без ограничений. Настоящая генеральная ассамблея провела заседание и приняла решение отложить третью внеочередную виртуальную генеральную ассамблею на ближайшее из возможных время, не позднее 3 августа 2026 года", - говорится в заявлении European Gymnastics.