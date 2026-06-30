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Германия отвратительна. Звезд унизили в серии пенальти и выкинули с ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
03:00 30.06.2026 (обновлено: 17:28 30.06.2026)
Германия отвратительна. Звезд унизили в серии пенальти и выкинули с ЧМ-2026

Сборная Германии проиграла по пенальти парагвайцам и вылетела с ЧМ-2026

© REUTERS / Peter CziborraФутболисты сборной Германии на ЧМ-2026
Футболисты сборной Германии на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Peter Cziborra
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Германии проиграла по пенальти парагвайцам и вылетела с чемпионата мира по футболу. РИА Новости Спорт — о сенсационном крахе одного из самых громких участников ЧМ-2026, оказавшегося совсем не готовым к главному турниру четырехлетия.

Немцам ничего и не светило?

Они уверенно вышли из группы, одержав победы в матчах против сборных Кюрасао и Кот-д'Ивуара с общим счетом 9:2. Однако в Германию не особо верилось… То ли дело в не самом звездном составе, то ли — в тяжелом триумфе над африканцами и поражении от Эквадора. Даже бывший футболист сборной Англии, именитый эксперт Гари Линекер (автор легендарной фразы "Футбол — простая игра. 22 футболиста гоняют мяч 90 минут, а в конце побеждает Германия") разнес коллектив Юлиана Нагельсманна, упрекнув в небывалой слабости. А еще добавил, что Германия, не выходившая из группы на последних двух ЧМ, живет прошлым... Будто сглазил.
Футболист сборной Эквадора Гонсало Плата празднует гол - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Германия впервые проиграла на ЧМ-2026. Немцам не помогли даже судьи
26 июня, 01:20
Но в этот раз "бундесманшафт" в плей-офф. Нападающий сборной Кай Хаверц уверял, что команде плевать на критику и она готовится побеждать. Предполагалось, что из-за лютой сетки для Германии турнир закончится в 1/8 финала... Но никак не в 1/16 финала! В латиноамериканцев мало кто верил. Букмекерская компания Fonbet давала коэффициент 1.38 на победу немцев в основное время и 1.2 на проход в следующий раунд. Поставив же на успех Парагвая, можно было увеличить капитал в 8.5 раз.
Однако мы ошиблись. Заглядывать за спину парагвайцам, вышедшим с третьего место в своем блеклом квартете с США, Австралией и Турцией, не стоило.
История встреч достойна упоминания. Германия и Парагвай всего раз встречались друг с другом на официальном уровне. Произошло это в рамках 1/8 финала серебряного для немцев ЧМ-2002, и тогда игроки "бундесманшафт" выстрадали победу с минимальным счетом. Гол на 88-й минуте забил Оливер Нёвилль.

Пролетели 24 года, как миг

И снова немцам пришлось несладко. Несмотря на множество атак и обилие борьбы (после стыков парагвайцы частенько отлеживались на газоне), команды смогли забить лишь в концовке первой половины встречи в Бостоне. Это притом, что опасный момент у ворот Мануэля Нойера случился на второй минуте, когда защита европейцев проспала Хуниора Алонсо, но тот пробить вратаря-рекордсмена и чемпиона мира 2014 года не смог. И потом — затишье. Ни Кай Хаверц с Флорианом Вирцем, ни Лерой Зане с сияющим на нынешнем ЧМ Денизом Ундавом не могли взломать парагвайскую защиту — статистика к перерыву была соответствующей. Один выстраданный удар в створ ворот Орландо Хиля.
Но на 42-й минуте произошел эмоциональный взрыв! Потому что Парагвай продавил левый фланг — от Матиаса Галарса пошла подача в центр штрафной, и Хулио Энсисо ее филигранно замкнул мощным ударом головой мимо Нойера. Ману даже не прыгнул.
© REUTERS / Peter CziborraХулио Энсисо
Хулио Энсисо - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Peter Cziborra
Хулио Энсисо
Команды 15 минут отдохнули... Но капитан немцев Йозуа Киммих, похоже, все так же остался мыслями в развалке, потому что чуть не привез второй. Футболист "Баварии" сделал скидку на своего партнера по команде, но вместо Нойера мяч подхватил оппонент. И только выставленная нога Мануэля смогла поправить поражение.
Парагвай свой шанс не использовал. И на 54-й минуте получил в свои: чемпион Англии из "Арсенала" Хаверц едва коснулся головой мяча после навеса Вирца, но все равно поправил траекторию — точно в уголок! Совсем никакого целостного впечатления не производила Германия, однако сжала зубы и вернулась в игру. Словно по конспектам Бразилии: в понедельник не впечатляющие "пентакампеоны" проигрывали Японии, но после перерыва не просто отыгрались, но и вырвали победу.
© REUTERS / Winslow TownsonКай Хаверц
Кай Хаверц - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Winslow Townson
Кай Хаверц
Несмотря на замены, которые провел Нагельсманн (состав "бундесманшафт" разбавили Леон Горецка, Джамал Мусиала, Вальдемар Антон и Ник Вольтемаде), и тотальное преимущество по владению мячом, немцам не хватило 90 минут на то, чтобы дожать южноамериканцев. Ну нет у них пробивного форварда и (куда важнее) настоящего лидера, который повел бы футболистов в белом за собой.
Парагвай окопался у своих владений, припарковав так называемый "автобус". Но не спешите ругать андердога за удержания счета: они и сами пару раз могли отличиться. Что, впрочем, было бы несправедливо.
Футболисты сборной Бразилии - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Бразилия чуть не вылетела с ЧМ. Спаслась лишь в компенсированное время!
29 июня, 22:21
Бразилия забила на последней минуте, но не Германия. Стартовало дополнительное время, а с ним заиграла новыми красками стадия 1/16 финала! Потому что немцы на 103-й минуте забили второй и похоронили интригу... Но ее тут же воскресил судья, отменив взятие ворот из-за фола на вратаре. Верное решение.

Время 40-летнего Нойера?

В оставшиеся без малого 20 минут была тьма моментов. Команды отвечали атакой на атаку, и от матча нельзя было оторваться. Однако динамика игры ничуть не спасала от неприятного наблюдения: уровень топ-футболистов, выжатых после клубного ЧМ и длинного сезона-2025/26, оставлял желать лучшего. Сказывалось это и на передачах, и на идеях в атаке, и на действиях в ее завершающей стадии... Так или иначе, голкипер Хиль сотворил несколько крутых сейвов и, сохранив для Парагвая ничью, подарил болельщикам дуэль с Нойером в первой серии пенальти на чемпионате мира.

Нет, время главной сенсации на ЧМ!

Немцы серию пенальти заруинили. Впервые на мундиале. Хаверц, Вольтемаде и Та не смогли реализовать свои попытки (два сейва голкипера и удар мимо ворот). А одного спасения Нойера и промаха парагвайца оказалось мало для спасения. Германия продолжает падать все ниже и, провалив третий мундиаль кряду, с позором покидает Северную Америку.
Ждем тренерскую отставку в ближайшие часы?
ЧМ по футболу 2026
29 июня 2026 • начало в 23:30
Закончен (П)
Германия
1 : 23:4
Парагвай
54‎’‎ • Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
121‎’‎ • Йозуа Киммих (П)
121‎’‎ • Джамал Мусиала (П)
121‎’‎ • Надим Амири (П)
42‎’‎ • Хулио Энсисо
(Матиас Галарса)
121‎’‎ • Маурисио Прадо (П)
121‎’‎ • Густаво Гомес (П)
121‎’‎ • Матиас Галарса (П)
121‎’‎ • Хосе Канале (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч

Сборная Германии на ЧМ в XXI веке

  • 2002 — серебро
  • 2006 — бронза домашнего ЧМ
  • 2010 — снова бронзовые медали
  • 2014 — ПОБЕДА В БРАЗИЛИИ
  • 2018 — в России не вышли из группы
  • 2022 — опять мимо плей-офф
  • 2026 — вылет в 1/16 финала
© REUTERS / Brian SnyderМануэль Нойер на ЧМ-2026
Мануэль Нойер - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Brian Snyder
Мануэль Нойер на ЧМ-2026

* * *

Впереди у парагвайцев — главный фаворит ЧМ и, с наибольшей вероятностью, вылет с турнира. Просто потому что не верим, что в 1/16 финала шведы остановят французов, одержавших три победы в первых трех матчах на мундиале. Да и в сенсацию от Парагвая в 1/8 финала не верим тоже, хватит одной неожиданности в Бостоне. "Трехцветные" обязаны прибить южноамериканцев и, как минимум, дойти до полуфинала, чтобы зарубиться со сборной Испании.
Кстати, до встречи Франция — Швеция осталось меньше суток: матч начнется в среду, в полночь по Москве. А Парагвай встретится с триумфатором пары 4 июля в Филадельфии.
Звезды ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Роналду решил избежать боя с Месси: кто пробился в плей-офф ЧМ-2026
28 июня, 10:17
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