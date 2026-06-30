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Четыре игрока сборной Германии отказались бить решающий пенальти на ЧМ - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
15:58 30.06.2026 (обновлено: 16:43 30.06.2026)
Четыре игрока сборной Германии отказались бить решающий пенальти на ЧМ

Bild: четыре игрока сборной Германии отказались бить шестой пенальти на ЧМ-2026

© REUTERS / Peter CziborraФутболисты сборной Германии
Футболисты сборной Германии - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© REUTERS / Peter Cziborra
Футболисты сборной Германии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четыре игрока сборной Германии по футболу отказывались бить шестой пенальти в серии 11-метровых ударов против команды Парагвая.
  • Защитник Джонатан Та, впервые в карьере исполнявший пенальти в послематчевой серии, ударил выше ворот.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Четыре игрока сборной Германии по футболу отказывались бить шестой пенальти в серии 11-метровых ударов против команды Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, сообщает Bild.
В понедельник в Бостоне (США) сборная Германии в серии пенальти уступила команде Парагвая (1:1, 3:4 - по пенальти). Автором заключительного для немецкой команды пенальти стал защитник Джонатан Та, который впервые в карьере исполнял 11-метровый удар в послематчевой серии и ударил выше ворот.
ЧМ по футболу 2026
29 июня 2026 • начало в 23:30
Закончен (П)
Германия
1 : 23:4
Парагвай
54‎’‎ • Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
121‎’‎ • Йозуа Киммих (П)
121‎’‎ • Джамал Мусиала (П)
121‎’‎ • Надим Амири (П)
42‎’‎ • Хулио Энсисо
(Матиас Галарса)
121‎’‎ • Маурисио Прадо (П)
121‎’‎ • Густаво Гомес (П)
121‎’‎ • Матиас Галарса (П)
121‎’‎ • Хосе Канале (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
По информации издания, при выборе шестого бьющего футболисты Леон Горецка, Антон Вальдемар, Натаниэль Браун и Малик Тшау после соответствующего вопроса капитана команды Йозуа Киммиха не выразили желания подойти к точке.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Сборная Германии является победителем мирового первенства 2014 года.
Юлиан Нагельсман - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Нагельсман высказался о своем будущем в сборной Германии после вылета с ЧМ
Вчера, 08:16
 
ФутболСпортГерманияПарагвайСШАBildЧМ по футболу 2026Джонатан ТаЛеон ГорецкаНатаниэль Браун
 
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