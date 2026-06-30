Четыре игрока сборной Германии отказались бить решающий пенальти на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четыре игрока сборной Германии по футболу отказывались бить шестой пенальти в серии 11-метровых ударов против команды Парагвая.
- Защитник Джонатан Та, впервые в карьере исполнявший пенальти в послематчевой серии, ударил выше ворот.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Четыре игрока сборной Германии по футболу отказывались бить шестой пенальти в серии 11-метровых ударов против команды Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, сообщает Bild.
29 июня 2026 • начало в 23:30
Закончен (П)
54’ • Кай Хаверц
121’ • Йозуа Киммих (П)
121’ • Джамал Мусиала (П)
121’ • Надим Амири (П)
42’ • Хулио Энсисо
121’ • Маурисио Прадо (П)
121’ • Густаво Гомес (П)
121’ • Матиас Галарса (П)
121’ • Хосе Канале (П)
По информации издания, при выборе шестого бьющего футболисты Леон Горецка, Антон Вальдемар, Натаниэль Браун и Малик Тшау после соответствующего вопроса капитана команды Йозуа Киммиха не выразили желания подойти к точке.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля. Сборная Германии является победителем мирового первенства 2014 года.