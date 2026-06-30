Краткий пересказ от РИА ИИ Германия требует сократить общеевропейский бюджет на 400 миллиардов евро на период с 2028 по 2034 год.

Немецкие власти считают предложенный бюджет "неподъемным", так как он значительно превышает бюджет на предыдущий период.

Даже с сокращением на 400 миллиардов евро запланированный бюджет превысит текущий на 27%, что может привести к увеличению ежегодных взносов ФРГ в общеевропейский бюджет более чем на 50 миллиардов евро.

БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Германия требует сократить на 400 миллиардов евро общеевропейский бюджет, предложенный на период с 2028 по 2034 год, передает агентство Германия требует сократить на 400 миллиардов евро общеевропейский бюджет, предложенный на период с 2028 по 2034 год, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутренний правительственный документ, оказавшийся в его распоряжении.

"Германия требует сократить на 400 миллиардов евро (456 миллиардов долларов) предложенный Европейской комиссией бюджет в размере два триллиона евро на 2028–2034 годы", - говорится в сообщении.

Немецкие власти называют предложенный бюджет "неподъемным". Германия , крупнейший плательщик в бюджет ЕС , указывает на то, что проект бюджета на 2028-2034 значительно превышает бюджет на период с 2021 по 2027 год, размер которого составляет 1,3 триллиона евро.

Агентство уточнило, что даже с сокращением на 400 миллиардов евро запланированный бюджет превысит текущий на 27%, из-за чего ежегодные взносы ФРГ в общеевропейский бюджет могут превысить 50 миллиардов евро.