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Германия требует сократить предложенный общеевропейский бюджет, пишут СМИ - РИА Новости, 30.06.2026
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15:12 30.06.2026
Германия требует сократить предложенный общеевропейский бюджет, пишут СМИ

Рейтер: Германия хочет сократить общеевропейский бюджет на 400 миллиардов евро

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза и Германии в Берлине
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Флаги Евросоюза и Германии в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Германия требует сократить общеевропейский бюджет на 400 миллиардов евро на период с 2028 по 2034 год.
  • Немецкие власти считают предложенный бюджет "неподъемным", так как он значительно превышает бюджет на предыдущий период.
  • Даже с сокращением на 400 миллиардов евро запланированный бюджет превысит текущий на 27%, что может привести к увеличению ежегодных взносов ФРГ в общеевропейский бюджет более чем на 50 миллиардов евро.
БЕРЛИН, 30 июн - РИА Новости. Германия требует сократить на 400 миллиардов евро общеевропейский бюджет, предложенный на период с 2028 по 2034 год, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутренний правительственный документ, оказавшийся в его распоряжении.
"Германия требует сократить на 400 миллиардов евро (456 миллиардов долларов) предложенный Европейской комиссией бюджет в размере два триллиона евро на 2028–2034 годы", - говорится в сообщении.
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Немецкие власти называют предложенный бюджет "неподъемным". Германия, крупнейший плательщик в бюджет ЕС, указывает на то, что проект бюджета на 2028-2034 значительно превышает бюджет на период с 2021 по 2027 год, размер которого составляет 1,3 триллиона евро.
Агентство уточнило, что даже с сокращением на 400 миллиардов евро запланированный бюджет превысит текущий на 27%, из-за чего ежегодные взносы ФРГ в общеевропейский бюджет могут превысить 50 миллиардов евро.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее назвал бюджет, рассматриваемый странами ЕС, слишком большим. Он подчеркнул, что лидерам европейских стран нужно выдвинуть новое предложение по бюджету и обсудить структуру общеевропейских доходов и расходов.
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