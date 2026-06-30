Спикер заксобрания Приморья поздравил краевую картинную галерею с юбилеем

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Приморская государственная краевая картинная галерея во Владивостоке отмечает 60-летие, председатель регионального законодательного собрания Антон Волошко поздравил учреждение с юбилеем, сообщает краевой парламент.

"За шесть десятилетий галерея стала подлинным центром притяжения для тех, кто любит и понимает искусство. За долгие годы работы галерея прошла славный путь, став хранителем бесценных сокровищ отечественной живописи и графики. Она служит мостом, соединяющим великое русское искусство с уникальной атмосферой нашего дальневосточного региона", - приводятся слова Волошко в сообщении.

Он наградил почетной грамотой законодательного собрания старшего научного сотрудника научного отдела галереи Ольгу Батиевскую и заведующую сектором учета музейных предметов Ольгу Чадову.

Приморская картинная галерея была открыта в 1966 году, а ее коллекция начала формироваться в начале 1930-х годов: тогда во Владивосток привезли произведения из Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Эрмитажа, Русского музея и других.