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Спикер заксобрания Приморья поздравил краевую картинную галерею с юбилеем - РИА Новости, 30.06.2026
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10:16 30.06.2026
Спикер заксобрания Приморья поздравил краевую картинную галерею с юбилеем

Волошко поздравил Приморскую краевую картинную галерею с юбилеем

© Фото : Приморский парламент/TelegramАнтон Волошко
Антон Волошко - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Приморский парламент/Telegram
Антон Волошко . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Приморская государственная краевая картинная галерея во Владивостоке отмечает 60-летие, председатель регионального законодательного собрания Антон Волошко поздравил учреждение с юбилеем, сообщает краевой парламент.
"За шесть десятилетий галерея стала подлинным центром притяжения для тех, кто любит и понимает искусство. За долгие годы работы галерея прошла славный путь, став хранителем бесценных сокровищ отечественной живописи и графики. Она служит мостом, соединяющим великое русское искусство с уникальной атмосферой нашего дальневосточного региона", - приводятся слова Волошко в сообщении.
Он наградил почетной грамотой законодательного собрания старшего научного сотрудника научного отдела галереи Ольгу Батиевскую и заведующую сектором учета музейных предметов Ольгу Чадову.
Приморская картинная галерея была открыта в 1966 году, а ее коллекция начала формироваться в начале 1930-х годов: тогда во Владивосток привезли произведения из Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Эрмитажа, Русского музея и других.
Сегодня в галерее можно увидеть более 10 тысяч произведений, в том числе работы выдающихся мастеров Карла Брюллова, Ивана Айвазовского, Ильи Репина и других. Значительную часть коллекции составляют работы художников и скульпторов Приморского края. Также постоянно пополняется коллекция из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. К юбилею картинная галерея подготовила специальные проекты, в том числе открылась выставка "Русское искусство. От иконы до авангарда".
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