В Гааге после победы Марокко над Нидерландами произошли беспорядки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Победа сборной Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды из Нидерландов спровоцировала беспорядки в Гааге.
- Сотрудников правоохранительных органов забросали петардами и камнями.
- Несколько человек задержали за совершение насилия.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Победа сборной Марокко в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу против команды из Нидерландов спровоцировала беспорядки в Гааге, сообщила полиция города.
"Несколько человек были задержаны за совершение насилия", — говорится в публикации в соцсети Х.
Сотрудников правоохранительных органов забросали петардами и камнями. В ответ они развернули мобильный отряд и водомет.
Встреча между двумя сборными прошла сегодня. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Представители африканской страны одержали победу в серии послематчевых пенальти. В следующей стадии команда сыграет против канадцев.
30 июня 2026 • начало в 04:00
Закончен (П)
72’ • Коди Гакпо
121’ • Тен Копмейнерс (П)
121’ • Ваут Вегхорст (П)
90’ • Исса Диоп
121’ • Суфьян Рахими (П)
121’ • Чемсдин Талби (П)
121’ • Исмаэль Сайбари (П)