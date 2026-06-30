Экс-чемпион мира по боксу Фьюри проведет в Таиланде

Краткий пересказ от РИА ИИ Тайсон Фьюри проведет поединок против Мариуша Ваха 24 июля в Паттайе.

Бой Энтони Джошуа против Кристиана Пренги пройдет 25 июля в Эр-Рияде.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри проведет в Таиланде поединок против поляка Мариуша Ваха, сообщает The Ring.

Бой в тяжелом весе состоится 24 июля в Паттайе.

На следующий день в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) у Энтони Джошуа пройдет бой против албанца Кристиана Пренги. В четвертом квартале 2026 года оба британца, которые являются бывшими чемпионами мира, должны встретиться в очном поединке.

Фьюри владел титулами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). Ранее британец неоднократно объявлял о завершении карьеры и возвращался в бокс. На счету 37-летнего боксера 35 побед, два поражения и одна ничья.