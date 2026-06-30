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Экс-чемпион мира по боксу Фьюри проведет в Таиланде - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Экс-чемпион мира по боксу Фьюри проведет в Таиланде

Экс-чемпион мира по боксу Фьюри проведет в Таиланде бой против 46-летнего Ваха

© Соцсети боксераТайсон Фьюри
Тайсон Фьюри - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Соцсети боксера
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тайсон Фьюри проведет поединок против Мариуша Ваха 24 июля в Паттайе.
  • Бой Энтони Джошуа против Кристиана Пренги пройдет 25 июля в Эр-Рияде.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри проведет в Таиланде поединок против поляка Мариуша Ваха, сообщает The Ring.
Бой в тяжелом весе состоится 24 июля в Паттайе.
На следующий день в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) у Энтони Джошуа пройдет бой против албанца Кристиана Пренги. В четвертом квартале 2026 года оба британца, которые являются бывшими чемпионами мира, должны встретиться в очном поединке.
Фьюри владел титулами Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). Ранее британец неоднократно объявлял о завершении карьеры и возвращался в бокс. На счету 37-летнего боксера 35 побед, два поражения и одна ничья.
Ваху 46 лет, на его счету 39 побед и 13 поражений. В 2015 году он проиграл нокаутом россиянину Александру Поветкину.
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ЕдиноборстваСпортБоксТаиландПаттайяСаудовская АравияТайсон ФьюриЭнтони ДжошуаWBAWBOМеждународная боксерская организация / IBO
 
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