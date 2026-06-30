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Француз Лангле перешел из "Атлетико" в "Бенфику" - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Француз Лангле перешел из "Атлетико" в "Бенфику"

Французский футболист Лангле перешел из "Атлетико" в "Бенфику"

© твиттер журналиста Фабрицио РоманоКлеман Лангле
Клеман Лангле - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© твиттер журналиста Фабрицио Романо
Клеман Лангле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Клеман Лангле перешел из испанского «Атлетико» в португальскую «Бенфику».
  • Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2029 года, ближайший сезон он проведет в клубе в аренде.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Защитник Клеман Лангле перешел из испанского "Атлетико" в португальскую "Бенфику", сообщается на сайте лиссабонского футбольного клуба.
Соглашение с 31-летним французом рассчитано до лета 2029 года. Как сообщает О Jogo, ближайший сезон он проведет в клубе в аренде, после чего в силу вступит полноценный контракт.
Лангле за два года в "Атлетико" провел 60 матчей и забил три мяча. Он также представлял французский "Нанси", испанские "Севилью" и "Барселону", английские "Тоттенхэм" и "Астон Виллу". За сборную Франции Лангле провел 16 игр и забил один мяч.
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