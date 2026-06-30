Француз Лангле перешел из "Атлетико" в "Бенфику"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Клеман Лангле перешел из испанского «Атлетико» в португальскую «Бенфику».
- Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2029 года, ближайший сезон он проведет в клубе в аренде.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Защитник Клеман Лангле перешел из испанского "Атлетико" в португальскую "Бенфику", сообщается на сайте лиссабонского футбольного клуба.
Соглашение с 31-летним французом рассчитано до лета 2029 года. Как сообщает О Jogo, ближайший сезон он проведет в клубе в аренде, после чего в силу вступит полноценный контракт.