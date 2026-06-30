Стала известна первая пара 1/8 финала ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Марокко обыграла команду Нидерландов и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
- В следующей стадии Марокко сыграет против Канады 4 июля в Хьюстоне.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Определилась первая пара команд, которые сыграют друг с другом в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
В ночь на вторник по московскому времени сборная Марокко обыграла команду Нидерландов (1:1, 3:2 - по пенальти) и вышла в 1/8 финала чемпионата мира. В следующей стадии команда сыграет против канадцев, которые ранее одержали победу над сборной ЮАР (1:0).
30 июня 2026 • начало в 04:00
Закончен (П)
72’ • Коди Гакпо
121’ • Тен Копмейнерс (П)
121’ • Ваут Вегхорст (П)
90’ • Исса Диоп
121’ • Суфьян Рахими (П)
121’ • Чемсдин Талби (П)
121’ • Исмаэль Сайбари (П)
Матч между сборными Марокко и Канады пройдет 4 июля в Хьюстоне.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.