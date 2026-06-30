Правый кандидат Фухимори победила на выборах президента в Перу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кейко Фухимори победила на выборах президента в Перу.
- За ее кандидатуру было отдано 50,135 процента голосов, за ее противника Роберто Санчеса — 49,865 процента.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Правый кандидат Кейко Фухимори победила на выборах президента Перу, следует из данных Национального управления избирательных процессов.
По результатам обработки всех ста процентов бюллетеней Фухимори набрала 50,135 процента голосов избирателей, а ее противник Роберто Санчес — 49,865 процента.
Второй тур президентских выборов в Перу состоялся 7 июня, но процесс подсчета голосов и выявления нарушений занял несколько недель.
Кейко Фухимори — дочь умершего в 2024-м экс-президента Альберто Фухимори, осужденного на 25 лет за нарушение прав человека и коррупцию. Для нее это уже четвертая попытка занять пост главы государства — ранее на выборах она выходила во второй тур, но проигрывала.