Правый кандидат Фухимори победила на выборах президента в Перу

По результатам обработки всех ста процентов бюллетеней Фухимори набрала 50,135 процента голосов избирателей, а ее противник Роберто Санчес — 49,865 процента.

Второй тур президентских выборов в Перу состоялся 7 июня, но процесс подсчета голосов и выявления нарушений занял несколько недель.

Кейко Фухимори — дочь умершего в 2024-м экс-президента Альберто Фухимори, осужденного на 25 лет за нарушение прав человека и коррупцию. Для нее это уже четвертая попытка занять пост главы государства — ранее на выборах она выходила во второй тур, но проигрывала.