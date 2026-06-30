Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что ЕС не должен быть нейтральным посредником в конфликте Москвы и Киева и отчаянно стремиться к миру на Украине.

Элина Валтонен подчеркнула, что Европа должна определиться с целями переговоров с Россией по Украине.

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. ЕС не должна отчаянно стремиться к миру на Украине и быть нейтральным посредником в конфликте Москвы и Киева, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

"Не должно создаваться впечатление, что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира, независимо от условий. Мы не нейтральные посредники. Мы поддерживаем Украину , <…> Для этого Европа должна быть представлена ​​наилучшим образом", — сказала она.

Вчера Валтонен заявила, что Европа должна окончательно определиться с тем, чего хочет добиться от переговоров с Россией по Украине.

Глава Евросовету Антониу Кошта ранее выразил мнение, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Попытки Кошты установить контакт с Россией вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога, и какой момент нужно выбрать для этого.