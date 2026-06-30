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"Наилучшим образом": глава МИД Финляндии сделала откровенное признание - РИА Новости, 30.06.2026
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07:05 30.06.2026 (обновлено: 07:12 30.06.2026)
"Наилучшим образом": глава МИД Финляндии сделала откровенное признание

Глава МИД Финляндии Валтонен: ЕС не должен отчаянно стремиться к миру на Украине

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что ЕС не должен быть нейтральным посредником в конфликте Москвы и Киева и отчаянно стремиться к миру на Украине.
  • Элина Валтонен подчеркнула, что Европа должна определиться с целями переговоров с Россией по Украине.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. ЕС не должна отчаянно стремиться к миру на Украине и быть нейтральным посредником в конфликте Москвы и Киева, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
"Не должно создаваться впечатление, что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира, независимо от условий. Мы не нейтральные посредники. Мы поддерживаем Украину, <…> Для этого Европа должна быть представлена ​​наилучшим образом", — сказала она.
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Глава Евросовету Антониу Кошта ранее выразил мнение, что Евросоюзу следует установить прямой контакт с Москвой, чтобы иметь возможность слушать российскую сторону. Попытки Кошты установить контакт с Россией вызвали дискуссию среди европейских политиков и в СМИ о том, кто должен представлять ЕС в случае возобновления диалога, и какой момент нужно выбрать для этого.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что ЕС пока ограничивается спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика с Москвой.
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