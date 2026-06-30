Российских фигуристов вернули на международные турниры: а почему без флага?

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов - и юниоров, и взрослых. Стоит ли радоваться? РИА Новости рассказывает о прорыве нашей спортивной дипломатии и будущих препонах.

Смелость проявили американцы

Нейтральный статус – он по-прежнему с нами. Пока в плавании или в художественной гимнастике наши спортсмены выходят с российской символикой, фигуристы и конькобежцы снова выступят под "белым флагом". Татьяна Тарасова в комментарии для РИА Новости уже успела проклясть всех за это решение. "Чем наш гимн не нравится и кому? Я просто возмущена, что они допускают нас без флага и гимна. Спасибо им большое, молодцы ребята. Будь они прокляты!" – резюмировала заслуженный тренер СССР

А вопрос флага действительно на самом деле обсуждался в ISU. Есть предположение, что в случае, если бы наши спортивные чиновники настаивали на допуск именно с национальной символикой, мы услышали бы до боли знакомый ответ: "Совет ISU следит за ситуацией и обсудит вопрос в подходящее время".

ISU устроен по части принятия значимых решений так, что за них ответственен совет организации. Выборы нового состава прошли на конгрессе в июне, после чего орган вышел более нейтральным и беспристрастным в вопросах нашего допуска – если предыдущее заворачивало все инициативы (даже под мягким подталкиванием Международного олимпийского комитета), то новое с трудом, но решилось сделать то, что должно было произойти уже давно.

Вместе с тем ISU нельзя назвать "смелой" организацией. Конькобежный союз во всех ключевых решениях предпочитает перестраховываться и не лезть поперек остальных. Бередить воду для них куда неприятнее и даже опаснее полного бездействия – что подтверждается тем, что мы получаем допуск лишь на пятый год бана.

В плане смелости – говорящая деталь. На первом заседании нового совета, где был робко обсужден наш вопрос, никто долго не решался взять слово. Вроде бы витает уже в воздухе, что надо – но как-то не по себе от такой ответственности. Что любопытно, смелость проявили… Американцы. И это, кстати, тоже не новость. РИА Новости еще год назад писало, что крупнейшие международные федерации, включая США, не возражают против нашего допуска. Дух Анкориджа?

Нейтральный флаг люди из совета, похоже, оставили как "охлаждающий компресс" для самих себя и особо рьяных противников. Дескать, ну не полностью же допустили – смотрите, они не русские и белорусы, они AIN! "Румынских скандалов", как в художественной гимнастике, это позволит избежать.

В остальном же центральным остается вопрос того, когда конкретно и где выступят наши фигуристы в предстоящем сезоне. ISU формально не задавал никаких рамок – только по части того, что на чемпионаты мира и Европы квота будет одна на вид. В остальном – ноль упоминаний. Сейчас наивно полагать, что до Гран-при (у юниоров они стартуют уже в конце августа) все успеют пройти те самые проверки на нейтральность и получить статус.

Поэтому к выбору турниров нужно будет подойти с умом, а распределением заниматься стоит уже сейчас. Вопросы виз и загранпаспортов большинство российских фигуристов уладило еще задолго до сегодняшнего дня, но подавать заявки и выстраивать план подготовки предстоит в кратчайшие сроки.

Но это, впрочем, приятные хлопоты. Самое страшное уже позади, а впереди - только то, чего наши спортсмены добьются сами. Теперь многое будет зависеть от нас. Безусловно, далеко не все – без допуска нашего судейского блока предстоит, как сказал для РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, кататься минимум на две головы выше.