ISU объяснил, в каком случае смягчит условия допуска российских фигуристов

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"В соответствии с первоначальным набором защитных мер, основанным на безопасности и честности, ISU будет постоянно отслеживать условия на мероприятиях под эгидой организации. Если ISU убедится, что угроз безопасности или честности не возникает, то смягчит ограничения. В случае если такие проблемы возникнут, ISU оставляет за собой право вновь ввести или ужесточить ограничительные меры. ISU будет пересматривать эти меры, также учитывая глобальный спортивный контекст", - говорится в сообщении.