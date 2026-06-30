ISU объяснил, в каком случае смягчит условия допуска российских фигуристов

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Международный союз конькобежцев (ISU) намерен смягчить условия допуска россиян и белорусов до соревнований, если убедится, что на турнирах с участием нейтральных спортсменов не возникает проблем с безопасностью и честностью, сообщается на сайте союза.
Во вторник ISU на своем сайте объявил о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе до соревнований в сезоне-2026/27, включая командные турниры. В релизе отмечается, что оценка статуса нейтрального спортсмена будет проводиться индивидуально и на основе доказательств, независимо от национальности спортсмена. Спортсмен или член вспомогательного персонала считается допущенным, если он не подпадает под дисквалификационные критерии.
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"В соответствии с первоначальным набором защитных мер, основанным на безопасности и честности, ISU будет постоянно отслеживать условия на мероприятиях под эгидой организации. Если ISU убедится, что угроз безопасности или честности не возникает, то смягчит ограничения. В случае если такие проблемы возникнут, ISU оставляет за собой право вновь ввести или ужесточить ограничительные меры. ISU будет пересматривать эти меры, также учитывая глобальный спортивный контекст", - говорится в сообщении.
Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU с марта 2022 года. Организация сделала исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Италии, однако то решение не распространялось за пределы квалификационных стартов.