"Похоже на издевательство": Фетисов неожиданно оценил решение по фигуристам

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"Я с осторожным оптимизмом воспринимаю это решение ISU. Потому что у нас уже есть опыт в художественной гимнастике. Совсем недавно мы видели, что Международная федерация гимнастики сняла санкции с наших спортсменов, допустила их с флагом и гимном, и что было потом на турнире в Румынии? Если сейчас 15 европейских стран скажут, что не хотят этого, что тогда будет? Наши спортсмены, конечно, рады, но это похоже на какое-то издевательство, и я не имею понятия, во что это в итоге выльется. Потому что сначала принимается одно решение, а потом все меняется. Это сплошная нервотрепка", - сказал Фетисов.