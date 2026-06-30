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"Похоже на издевательство": Фетисов неожиданно оценил решение по фигуристам - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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12:01 30.06.2026
"Похоже на издевательство": Фетисов неожиданно оценил решение по фигуристам

Фетисов: с осторожным оптимизмом воспринимаю решение ISU по нашим фигуристам

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что с осторожным оптимизмом воспринимает решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку трудно предсказать дальнейшее развитие событий.
ISU во вторник сообщил о допуске российских спортсменов до соревнований начиная с сезона-2026/27 в нейтральном статусе. После начала СВО в 2022 году международные федерации по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) ввели санкции, запретив российским спортсменам участвовать в международных турнирах. За последнее время российских взрослых спортсменов допустили до соревнований с национальной символикой Международная федерация гимнастики (World Gymnastics), Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), Международная ассоциация бокса (IBA), Международная федерация дзюдо (IJF), Международная федерация самбо (FIAS), Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), Международная федерация шашек (IDF), Международная федерация фехтования (FIE), Объединенный мир борьбы (UWW).
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"Я с осторожным оптимизмом воспринимаю это решение ISU. Потому что у нас уже есть опыт в художественной гимнастике. Совсем недавно мы видели, что Международная федерация гимнастики сняла санкции с наших спортсменов, допустила их с флагом и гимном, и что было потом на турнире в Румынии? Если сейчас 15 европейских стран скажут, что не хотят этого, что тогда будет? Наши спортсмены, конечно, рады, но это похоже на какое-то издевательство, и я не имею понятия, во что это в итоге выльется. Потому что сначала принимается одно решение, а потом все меняется. Это сплошная нервотрепка", - сказал Фетисов.

"Руководители нашей федерации - молодцы, какое-то позитивное движение идет. Но полноценно это решение можно будет оценить только тогда, когда мы увидим участие наших фигуристов в международных соревнованиях", - отметил собеседник агентства.
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Ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартман сообщил Sport24, что организация инициировала обращение вместе с еще 10 странами к Европейскому гимнастическому союзу (European Gymnastics) с требованием вынести на голосование на внеочередном конгрессе вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой. Федерации требуют возвращения на европейских соревнованиях нейтрального статуса для спортсменов и запрета на демонстрацию национальной символики обеих стран. В пятницу россияне отказались участвовать в этапе Кубка вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке из-за заявления мэра румынского города Эмиля Бока о намерении не допустить участия спортсменок из России с национальной символикой.
Исполком World Gymnastics 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял European Gymnastics.
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Фигурное катаниеВячеслав ФетисовМеждународный союз конькобежцев (ISU)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
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