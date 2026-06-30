Пять фанатов ЦСКА оштрафовали за баннер с оскорблениями в адрес "Спартака"

Установлено, что 6 мая на стадионе "Лукойл Арена" в ходе полуфинала Кубка России болельщики армейского клуба Красиков, Жужлин, Жданов, Аладинский и Мазур разместили на трибуне баннер с текстом оскорбительного содержания, нарушив правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.