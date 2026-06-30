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Пять фанатов ЦСКА оштрафовали за баннер с оскорблениями в адрес "Спартака" - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Футбол
 
15:17 30.06.2026
Пять фанатов ЦСКА оштрафовали за баннер с оскорблениями в адрес "Спартака"

Суд оштрафовал пятерых болельщиков ЦСКА за баннер с оскорблениями "Спартака"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкБолельщики ПФК ЦСКА
Болельщики ПФК ЦСКА - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тушинский районный суд Москвы оштрафовал пятерых болельщиков ЦСКА на 3 тысячи рублей каждого за размещение баннера с оскорблениями в адрес "Спартака".
  • Болельщики разместили баннер оскорбительного содержания на трибуне стадиона "Лукойл Арена" во время полуфинала Кубка России 6 мая.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Тушинский районный суд Москвы оштрафовал пятерых болельщиков ПФК ЦСКА на 3 тысячи рублей каждого за размещение на трибуне баннера с оскорблениями в адрес ФК "Спартак" в матче Кубка России, сообщает канал судов общей юрисдикции в "Максе".
"Все пятеро признаны виновными по части 3 статьи 20.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение правил поведения зрителей). Каждому назначен штраф в размере 3 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Установлено, что 6 мая на стадионе "Лукойл Арена" в ходе полуфинала Кубка России болельщики армейского клуба Красиков, Жужлин, Жданов, Аладинский и Мазур разместили на трибуне баннер с текстом оскорбительного содержания, нарушив правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
"Спартак" выиграл со счетом 1:0, а затем стал обладателем Кубка России, в финале одолев по пенальти "Краснодар" на "Лужниках".
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