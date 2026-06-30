Пять фанатов ЦСКА оштрафовали за баннер с оскорблениями в адрес "Спартака"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тушинский районный суд Москвы оштрафовал пятерых болельщиков ЦСКА на 3 тысячи рублей каждого за размещение баннера с оскорблениями в адрес "Спартака".
- Болельщики разместили баннер оскорбительного содержания на трибуне стадиона "Лукойл Арена" во время полуфинала Кубка России 6 мая.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Тушинский районный суд Москвы оштрафовал пятерых болельщиков ПФК ЦСКА на 3 тысячи рублей каждого за размещение на трибуне баннера с оскорблениями в адрес ФК "Спартак" в матче Кубка России, сообщает канал судов общей юрисдикции в "Максе".
"Все пятеро признаны виновными по части 3 статьи 20.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение правил поведения зрителей). Каждому назначен штраф в размере 3 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Установлено, что 6 мая на стадионе "Лукойл Арена" в ходе полуфинала Кубка России болельщики армейского клуба Красиков, Жужлин, Жданов, Аладинский и Мазур разместили на трибуне баннер с текстом оскорбительного содержания, нарушив правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.
"Спартак" выиграл со счетом 1:0, а затем стал обладателем Кубка России, в финале одолев по пенальти "Краснодар" на "Лужниках".