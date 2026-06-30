Эстония должна привыкнуть к высоким военным расходам, заявил парламентарий

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон заявил, что стране придется привыкнуть к жизни с высокими военными расходами на длительное время.

Михкельсон отметил, что в ближайшей перспективе нет оснований для сокращения расходов на оборону.

Политик подчеркнул, что, несмотря на высокие оборонные расходы, важно стремиться к бюджетному равновесию и сокращению дефицита бюджета.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Эстонии придется привыкнуть к жизни с высокими военными расходами, потому что они будут сохраняться еще долгое время, заявил председатель комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

"Я не вижу, что в ближайшей перспективе что-либо позволит сказать, что мы достигли точки, когда нам следует начать сокращать расходы на оборону. Мы должны привыкнуть жить с высокими оборонными расходами в течение длительного времени", - заявил Михкельсон в интервью телерадиокомпании ERR.

При этом, по его словам, сокращение дефицита бюджета и в то же время удержание расходов на оборону на высоком уровне не противоречит друг другу.

"Мы понимаем, что долговая спираль крайне опасна. Государственный долг в Эстонии по-прежнему остается одним из самых низких в Европе, но тем не менее этот тренд роста может стать спиралевидным и стремительным. Это подрывает нашу безопасность и долгосрочную суверенную устойчивость с точки зрения экономической и финансовой безопасности. Здесь определенно есть серьезный повод рассмотреть, какие шаги позволят - даже в такой среде безопасности и в условиях постоянно высоких оборонных расходов - двигаться скорее в сторону бюджетного равновесия, а не отдаляться от него", - отметил политик.