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В ООН оценили потенциальный ущерб африканских стран от эпидемии Эболы - РИА Новости, 30.06.2026
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12:55 30.06.2026
В ООН оценили потенциальный ущерб африканских стран от эпидемии Эболы

ООН: Эпидемия Эболы в ДРК может стоить Африке 3,6 миллиарда долларов

© AP Photo / Moses SawasawaДезинфекция рынка в Буниа, Конго
Дезинфекция рынка в Буниа, Конго - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Moses Sawasawa
Дезинфекция рынка в Буниа, Конго. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго может обойтись экономикам африканских стран в сумму до 3,6 миллиарда долларов.
  • Даже при успешном сдерживании вируса ДРК столкнется с потерей реального ВВП на сумму более 1 миллиарда долларов США и сокращением 55 000 рабочих мест.
  • Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран, оценив региональный риск распространения вируса как высокий.
ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости. Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) провоцирует масштабный социально-экономический кризис и может стоить африканским странам 3,6 миллиарда долларов, сообщила во вторник Программа развития ООН (UNDP).
"Вспышка Эболы может привести к тому, что еще 985 тысяч человек окажутся за чертой бедности… Кризис, связанный с вирусом Эбола, также грозит ликвидацией десятков тысяч рабочих мест, сбоями в работе систем образования и здравоохранения и может обойтись экономикам африканских стран в сумму до 3,6 миллиарда долларов в случае усугубления потрясений на региональном и глобальном уровнях", - говорится в докладе организации.
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Согласно ООН, эпидемия действует как шок, усугубляющий бедность в ДРК и соседних странах, включая Уганду, Руанду и Южный Судан. Хотя угроза для общественного здравоохранения серьезна и требует карантинных мер, некоторые более широкие ограничения на передвижение и торговлю непреднамеренно наносят разрушительный ущерб местным экономикам и источникам средств к существованию в неформальном секторе, указали в ООН.
"Даже при реализации сценария, предполагающего успешное сдерживание вируса в ДРК и Уганде, экономический ущерб останется значительным: по прогнозам, ДРК столкнется с потерей реального ВВП на сумму более 1 миллиарда долларов США и сокращением 55 000 рабочих мест", - говорится в докладе.
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При этом сбои в торговле, ограничения на границах, задержки в транспортном сообщении могут привести к сокращению ВВП стран континента на 2,37 миллиарда. Ожидается, что 20% наиболее бедных домохозяйств столкнутся с сокращением ежедневного потребления, "что сможет свети на нет хрупкие достижения в области развития и создает угрозу долгосрочного кризиса бедности", предупредили в UNDP.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. ВОЗ оценивает региональный риск распространения вируса как высокий. По последним данным, число скончавшихся в результате вспышки болезни достигло 377, подтверждено 1307 случаев заболевания.
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