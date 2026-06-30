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Дрон ВСУ третью ночь подряд транслировал фейки про эвакуацию Энергодара - РИА Новости, 30.06.2026
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11:49 30.06.2026
Дрон ВСУ третью ночь подряд транслировал фейки про эвакуацию Энергодара

Пухов: дрон ВСУ третью ночь подряд транслировал фейки про эвакуацию Энергодара

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ с ночи на 28 июня регулярно транслировал в темное время суток фейки об эвакуации из Энергодара.
  • Мэр города Максим Пухов назвал распространяемые сведения циничной уловкой, а в пресс-службе администрации города заявили, что подобные действия ВСУ направлены на оказание психологического давления на жителей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Дрон ВСУ с колонкой третью ночь транслировал фейки про эвакуацию жителей города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости мэр города Максим Пухов.
ВСУ с ночи на 28 июня транслировали в темное время суток с помощью дрона информацию о якобы эвакуации из Энергодара. Пухов называл распространяемые фейки циничной уловкой.
"Минувшей ночью снова летал дрон с колонкой. Провокации противника продолжаются", - сказал Пухов.
В свою очередь, в пресс-службе администрации города заявили РИА Новости, что подобные действия ВСУ направлены, прежде всего, на оказание психологического давления на жителей.
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