Дрон ВСУ третью ночь подряд транслировал фейки про эвакуацию Энергодара

"Минувшей ночью снова летал дрон с колонкой. Провокации противника продолжаются", - сказал Пухов.

В свою очередь, в пресс-службе администрации города заявили РИА Новости, что подобные действия ВСУ направлены, прежде всего, на оказание психологического давления на жителей.