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Кондратьев: выпускники Кубани получили более 400 стобалльных результатов - РИА Новости, 30.06.2026
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Краснодарский край
 
17:01 30.06.2026
Кондратьев: выпускники Кубани получили более 400 стобалльных результатов

Кондратьев: выпускники Кубани получили 416 стобалльных результатов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Выпускники Краснодарского края получили 416 стобалльных результатов на экзаменах, это лучший показатель за последние 12 лет, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Министерство образования и науки Краснодарского края координирует проведение ЕГЭ в регионе.
"Поздравляю ребят с блестящими результатами… В крае 416 стобалльных результатов, это лучший показатель за последние 12 лет. Мы искренне гордимся каждым нашим выпускником и, конечно, будем делать все, чтобы такие результаты приумножались с каждым годом", - сказал Кондратьев.
Глава региона выразил благодарность педагогам, подготовившим ребят к экзаменам, а также родителям, которые проявляли терпение и поддерживали детей весь период подготовки.
По инициативе губернатора выпускники, которые поступят в вузы региона с высокими результатами ЕГЭ, получат краевую единовременную выплату 100 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона. Преподаватели, подготовившие стобалльников, также могут рассчитывать на краевую выплату в размере 100 тысяч рублей.
 
Краснодарский крайВениамин КондратьевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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