Кондратьев: выпускники Кубани получили более 400 стобалльных результатов

КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Выпускники Краснодарского края получили 416 стобалльных результатов на экзаменах, это лучший показатель за последние 12 лет, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Министерство образования и науки Краснодарского края координирует проведение ЕГЭ в регионе.

"Поздравляю ребят с блестящими результатами… В крае 416 стобалльных результатов, это лучший показатель за последние 12 лет. Мы искренне гордимся каждым нашим выпускником и, конечно, будем делать все, чтобы такие результаты приумножались с каждым годом", - сказал Кондратьев.

Глава региона выразил благодарность педагогам, подготовившим ребят к экзаменам, а также родителям, которые проявляли терпение и поддерживали детей весь период подготовки.