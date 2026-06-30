Кондратьев: выпускники Кубани получили более 400 стобалльных результатов

КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Выпускники Краснодарского края получили 416 стобалльных результатов на экзаменах, это лучший показатель за последние 12 лет, заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Министерство образования и науки Краснодарского края координирует проведение ЕГЭ в регионе.
"Поздравляю ребят с блестящими результатами… В крае 416 стобалльных результатов, это лучший показатель за последние 12 лет. Мы искренне гордимся каждым нашим выпускником и, конечно, будем делать все, чтобы такие результаты приумножались с каждым годом", - сказал Кондратьев.
Глава региона выразил благодарность педагогам, подготовившим ребят к экзаменам, а также родителям, которые проявляли терпение и поддерживали детей весь период подготовки.
По инициативе губернатора выпускники, которые поступят в вузы региона с высокими результатами ЕГЭ, получат краевую единовременную выплату 100 тысяч рублей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона. Преподаватели, подготовившие стобалльников, также могут рассчитывать на краевую выплату в размере 100 тысяч рублей.