Эксперты: экосистема цифровых социальных платформ сформировалась в России

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский рынок цифровых социальных платформ вышел за рамки простого импортозамещения зарубежных сервисов, благодаря чему сложилась собственная экосистема разнотипных площадок, этот вывод содержится в исследовании Региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" (РОЦИТ) "Российские цифровые социальные платформы — 2026".

Презентация исследования прошла в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Эксперты провели комплексный анализ российских площадок по ряду пользовательских критериев (всего 59 параметров оценки) и назвали лучших в трех категориях.

"Сегодня российские цифровые платформы уже нельзя оценивать только по размеру аудитории или узнаваемости бренда. Для пользователей, авторов, бизнеса и государства важно понимать, насколько эти сервисы действительно удобны, функциональны и готовы закрывать реальные сценарии общения, создания контента и продвижения", – отметил председатель правления РОЦИТ, первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Спикер подчеркнул тот факт, что именно поэтому был сделан акцент на качественной экспертной оценке: специалисты смотрели не на платформы как на абстрактные "аналоги", а на то, как они работают в пользовательском опыте – от коммуникации и вовлеченности до безопасности, поиска, поддержки и инструментов для бизнеса.

"Такие исследования позволяют увидеть не только лидеров рынка, но и степень зрелости всей российской цифровой экосистемы", – указал Горелкин.

Эксперты оценили различные площадки по пользовательским критериям и назвали лучшие по удобству и взаимодействию.

"Сегодня цифровые платформы, соцсети, мессенджеры – это уже не просто сервисы для общения, а полноценная инфраструктура социальной жизни. От них зависят комфорт и качество жизни миллионов людей. Но эта роль накладывает и особую ответственность", – отметила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина.

По словам спикера, владельцы таких платформ должны обеспечивать не только скорость, надежность и технологическую устойчивость своих сервисов, но и ответственно относиться к тому, какой контент получает пользователь и какую информационную среду формируют их продукты.

"Это огромная возможность неограниченного влияния на аудиторию. Именно поэтому, конечно, необходимо повышение эффективности законодательного регулирования", – подчеркнула Ларина.

Комментируя итоги исследования, член правления РОЦИТ, генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский указал, что отечественные платформы уже сравнялись с зарубежными конкурентами по уровню используемых технологий, но выиграть технологическую гонку — это только половина задачи.

"Социальные сети — это прежде всего привычки. Люди приходят туда, где уже находятся их друзья, любимые авторы и интересный контент. Поэтому российским платформам недостаточно просто быть удобными — им нужно быть заметными", – подчеркнул Гореславский.

А именно инвестировать в маркетинг, работать с лидерами мнений, создавать яркие проекты и постоянно предлагать пользователям новые причины возвращаться в сервис, добавил он.

"Суверенная платформа еще не означает востребованная платформа. Пользователь приходит туда, где удобно и безопасно. Туда, где есть эффективные и проверенные алгоритмы, прозрачные правила игры и качественный сервис", – сказал генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ, член правления РОЦИТ Валерий Федоров.

Спикер подчеркнул, что цифровой суверенитет невозможно обеспечить административно, он возникает только в конкурентной борьбе.

"Если пользователь выбирает отечественную платформу, потому что она отвечает его потребностям – это и есть наиболее устойчивая форма цифрового суверенитета", – отметил Федоров.

Лучшей платформой для общения эксперты признали "ВКонтакте". Также в пятерку вошли "Одноклассники", LOOKY, TenChat, "Мой Мир". Лучшую вовлеченность показала новая российская социальная сеть LOOKY, пришедшая на смену Instagram*. Также в топ-5 оказались "ВКонтакте", "Одноклассники", TenChat, "Дзен". Лучший клиентский путь у "ВКонтакте". В пятерке – "Одноклассники", LOOKY, "Дзен", TenChat.

"По большому счету, если совместить топ-5 каждой категории, мы получим список самых популярных российских соцсетей по состоянию на середину 2026 года. Думаю, эта информация будет очень интересна рекламодателям, которые уже планируют бюджеты на следующий год. Мы видим, что они медленно, но верно избавляются от многолетней привычки инвестировать расходы на рекламу в развитие иностранных платформ", – сказал медиаменеджер, блогер, эксперт РОЦИТ Георгий Лобушкин.

Главный вывод исследования — российский цифровой рынок стал более зрелым и разнообразным. На нем есть не только крупные универсальные платформы, но и специализированные сервисы под конкретные пользовательские задачи. Рынок перешел от этапа замещения отдельных зарубежных сервисов к формированию собственной многоуровневой экосистемы, что становится одним из элементов цифрового суверенитета страны.