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Минпромторг держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ретейлеров - РИА Новости, 30.06.2026
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15:36 30.06.2026 (обновлено: 15:39 30.06.2026)
Минпромторг держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ретейлеров

Минпромторг РФ держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ретейлеров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция АЗС
Автозаправочная станция АЗС - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпромторг России держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ретейлеров.
  • Системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива ведомство не фиксирует.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минпромторг России держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ритейлеров, в случае возникновения проблем будут предприняты все необходимые меры, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Минпромторг России держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ритейлеров. Системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, ведомство не фиксирует", - сказали в Минпромторге.
В ведомстве подчеркнули, что задачей министерства является обеспечение доступности продуктов для граждан.
"В случае возникновения проблем с топливом для автотранспорта ритейла все необходимые меры будут предприняты. С отраслью ведомство находится в постоянном контакте", - заключили в Минпромторге.
В России действует ряд мер для обеспечения топливом внутреннего рынка. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок. Госдума в конце июня приняла закон о налоговых стимулах для импорта топлива в Россию из стран ЕАЭС и для роста его производства в России.
Вице-премьер России Александр Новак в конце июня в дополнение к этому поручил проработать дальнейшие меры поддержки топливного рынка.
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