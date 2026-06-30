Минпромторг держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ретейлеров

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпромторг России держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ретейлеров.

Системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива ведомство не фиксирует.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минпромторг России держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ритейлеров, в случае возникновения проблем будут предприняты все необходимые меры, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

Минпромторг России держит на контроле ситуацию с наличием топлива у ритейлеров. Системных обращений на отсутствие достаточного количества топлива, необходимого для осуществления поставок продукции в магазины, ведомство не фиксирует", - сказали в Минпромторге.

В ведомстве подчеркнули, что задачей министерства является обеспечение доступности продуктов для граждан.

"В случае возникновения проблем с топливом для автотранспорта ритейла все необходимые меры будут предприняты. С отраслью ведомство находится в постоянном контакте", - заключили в Минпромторге.

В России действует ряд мер для обеспечения топливом внутреннего рынка. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива - для непроизводителей. Приняты изменения в биржевых торгах для сдерживания цен и перераспределения объемов топлива. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок. Госдума в конце июня приняла закон о налоговых стимулах для импорта топлива в Россию из стран ЕАЭС и для роста его производства в России.