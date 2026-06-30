Мишустин: повышение производительности труда — резерв для роста экономики

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Мишустин назвал повышение производительности труда значительным резервом для роста российской экономики.

Благодаря внедрению бережливого производства в ряде организаций выработка выросла в среднем почти на 60%, а сроки выпуска продукции и избыточные запасы сократились примерно на треть.

Для поддержки самостоятельного внедрения эффективных мер создана ИТ-платформа "производительность.рф".

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал повышение производительности труда значительным резервом для роста экономики РФ.

Премьер-министр во вторник провел стратегическую сессию по теме повышения производительности труда, в ходе которого рассказал, что при запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и квалифицированные грамотные сотрудники, причем с учетом акцента на достижение технологического лидерства.

"В такой ситуации одним из наиболее действенных инструментов должно стать повышение эффективности труда - это значительный резерв для роста нашей экономики и ключевой фактор для ее вывода на принципиально новый технологический уровень", - сказал Мишустин

Это комплексная задача, она предполагает и приложение усилий на предприятиях, в отраслях и в экономике в целом, в частности, модернизацию основных фондов, внедрение нового оборудования, ускорение цифровизации, роботизации, широкое использование элементов искусственного интеллекта, уточнил премьер.

Он отметил, что правительство подходит к этому вопросу системно: по итогам прошлого года благодаря внедрению бережливого производства в ряде организаций выработка выросла в среднем почти на 60%, а сроки выпуска продукции и избыточные запасы сократились примерно на треть. Мишустин подчеркнул, что бизнесу важно активнее избавляться от лишних операций и неэффективных процессов.

"По поручению ( РФ Владимира Путина - ред.) президента сформирован и утвержден соответствующий план структурных изменений экономики до 2030 года. Первый раздел плана посвящен занятости. Потребность в кадрах закрывается сейчас за счет трансформации рынка труда", - добавил глава правительства.

"Мы выстраиваем гибкую систему профессионального образования в соответствии с современными вызовами, действуем в единой логике мероприятий по повышению производительности, синхронизируем с целями Национального проекта "Кадры", - сказал он.

По словам Мишустина, это позволяет комплексно адаптировать рынок труда под задачи экономики и технологического суверенитета. Сеть центров компетенций расширяется: дополнительно к федеральным и региональным структурам создано почти 20 отраслевых - в промышленности, транспорте, туризме, строительстве, сельском хозяйстве, а также в здравоохранении, культуре, спорте и образовании. Для них разработаны программы, охватывающие порядка 52 миллионов человек - более двух третей занятых в экономике, указал премьер.

"Конечно, одна из важнейших задач - перераспределить трудовые ресурсы внутри отрасли между ними так, чтобы высвободить дополнительный потенциал для повышения их эффективности, соответственно, что должно приводить к росту валового внутреннего продукта в России. Работаем на всех уровнях - от адресной поддержки крупных и средних предприятий, где, в частности, стимулируется переток кадров в сферу, где высокая добавленная стоимость, до тиражирования лучших практик в сегменте малого, среднего и микробизнеса", - пояснил Мишустин.