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Мишустин: повышение производительности труда — резерв для роста экономики - РИА Новости, 30.06.2026
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15:22 30.06.2026
Мишустин: повышение производительности труда — резерв для роста экономики

Мишустин назвал повышение производительности труда резервом для роста экономики

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин назвал повышение производительности труда значительным резервом для роста российской экономики.
  • Благодаря внедрению бережливого производства в ряде организаций выработка выросла в среднем почти на 60%, а сроки выпуска продукции и избыточные запасы сократились примерно на треть.
  • Для поддержки самостоятельного внедрения эффективных мер создана ИТ-платформа "производительность.рф".
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал повышение производительности труда значительным резервом для роста экономики РФ.
Премьер-министр во вторник провел стратегическую сессию по теме повышения производительности труда, в ходе которого рассказал, что при запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и квалифицированные грамотные сотрудники, причем с учетом акцента на достижение технологического лидерства.
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"В такой ситуации одним из наиболее действенных инструментов должно стать повышение эффективности труда - это значительный резерв для роста нашей экономики и ключевой фактор для ее вывода на принципиально новый технологический уровень", - сказал Мишустин.
Это комплексная задача, она предполагает и приложение усилий на предприятиях, в отраслях и в экономике в целом, в частности, модернизацию основных фондов, внедрение нового оборудования, ускорение цифровизации, роботизации, широкое использование элементов искусственного интеллекта, уточнил премьер.
Он отметил, что правительство подходит к этому вопросу системно: по итогам прошлого года благодаря внедрению бережливого производства в ряде организаций выработка выросла в среднем почти на 60%, а сроки выпуска продукции и избыточные запасы сократились примерно на треть. Мишустин подчеркнул, что бизнесу важно активнее избавляться от лишних операций и неэффективных процессов.
"По поручению (РФ Владимира Путина - ред.) президента сформирован и утвержден соответствующий план структурных изменений экономики до 2030 года. Первый раздел плана посвящен занятости. Потребность в кадрах закрывается сейчас за счет трансформации рынка труда", - добавил глава правительства.
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"Мы выстраиваем гибкую систему профессионального образования в соответствии с современными вызовами, действуем в единой логике мероприятий по повышению производительности, синхронизируем с целями Национального проекта "Кадры", - сказал он.
По словам Мишустина, это позволяет комплексно адаптировать рынок труда под задачи экономики и технологического суверенитета. Сеть центров компетенций расширяется: дополнительно к федеральным и региональным структурам создано почти 20 отраслевых - в промышленности, транспорте, туризме, строительстве, сельском хозяйстве, а также в здравоохранении, культуре, спорте и образовании. Для них разработаны программы, охватывающие порядка 52 миллионов человек - более двух третей занятых в экономике, указал премьер.
"Конечно, одна из важнейших задач - перераспределить трудовые ресурсы внутри отрасли между ними так, чтобы высвободить дополнительный потенциал для повышения их эффективности, соответственно, что должно приводить к росту валового внутреннего продукта в России. Работаем на всех уровнях - от адресной поддержки крупных и средних предприятий, где, в частности, стимулируется переток кадров в сферу, где высокая добавленная стоимость, до тиражирования лучших практик в сегменте малого, среднего и микробизнеса", - пояснил Мишустин.
Премьер-министр уточнил, что в социальных направлениях сокращается чрезмерная отчетность и непрофильные функции, внедряются цифровые решения, которые реально упрощают процессы, а не просто переводят бюрократические процедуры в электронный вид. Для поддержки самостоятельного внедрения эффективных мер создана ИТ-платформа "производительность.рф".
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