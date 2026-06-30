Хинштейн рассказал об объеме инвестиций в СЭЗ в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Общий объем инвестиций в свободную экономическую зону в Курской области превысит 245 миллиардов рублей.
- Режим СЭЗ будет расширен на всю территорию Курской области.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Общий объем инвестиций в свободную экономическую зону (СЭЗ) в Курской области превысит 245 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
"Мы совместно с правительством работу завершаем по расширению режима СЭЗ на всю территорию Курской области. У нас проработаны потенциальные инвесторы – семь крупных проектов, общий объем инвестиций – более 245 миллиардов рублей", - доложил Хинштейн.