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Хинштейн рассказал об объеме инвестиций в СЭЗ в Курской области - РИА Новости, 30.06.2026
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14:36 30.06.2026
Хинштейн рассказал об объеме инвестиций в СЭЗ в Курской области

Хинштейн: объем инвестиций в СЭЗ в Курской области превысит 245 млрд рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Общий объем инвестиций в свободную экономическую зону в Курской области превысит 245 миллиардов рублей.
  • Режим СЭЗ будет расширен на всю территорию Курской области.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Общий объем инвестиций в свободную экономическую зону (СЭЗ) в Курской области превысит 245 миллиардов рублей, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в докладе президенту РФ Владимиру Путину.
"Мы совместно с правительством работу завершаем по расширению режима СЭЗ на всю территорию Курской области. У нас проработаны потенциальные инвесторы – семь крупных проектов, общий объем инвестиций – более 245 миллиардов рублей", - доложил Хинштейн.
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