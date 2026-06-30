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Хинштейн заявил о росте инвестиционной привлекательности Курской области - РИА Новости, 30.06.2026
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14:25 30.06.2026
Хинштейн заявил о росте инвестиционной привлекательности Курской области

Хинштейн: в Курской области идет рост инвестиционной привлекательности региона

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Курская область вошла в тройку лидеров в Центральном федеральном округе по инвестиционной привлекательности после Москвы и Подмосковья.
  • Объем инвестиций в Курскую область составил почти 55 миллиардов рублей по итогам первого квартала.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рост инвестиционной привлекательности региона наблюдается в Курской области, регион вошел в тройку лидеров в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья, заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с Хинштейном.
"Идет рост инвестиционной привлекательности региона. По итогам первого квартала мы вошли в тройку лидеров Центрального федерального округа - после Москвы и Подмосковья. Объем инвестиций без малого 55 миллиардов рублей составил", - сказал Хинштейн в ходе встречи.
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