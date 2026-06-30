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В Егорьевске пострадавшей при атаке БПЛА семье окажут помощь - РИА Новости, 30.06.2026
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15:24 30.06.2026
В Егорьевске пострадавшей при атаке БПЛА семье окажут помощь

Викулов: пострадавшей при атаке БПЛА семье из Егорьевска окажут помощь

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Егорьевске частный дом загорелся в результате атаки БПЛА, пострадали двое взрослых и двое детей, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу.
  • Глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов сообщил, что семье пострадавших будет оказана вся необходимая и материальная помощь.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Семье из подмосковного Егорьевска, пострадавшей при атаке БПЛА, будет оказана вся необходимая и материальная помощь, сообщил глава одноименного муниципального округа Дмитрий Викулов.
Ранее во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что частный дом в Егорьевске загорелся в результате атаки БПЛА, из-под завалов извлекли двоих взрослых и двоих детей, пострадавших госпитализировали, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу.
"Соболезнования родным и близким погибшего малыша. Семье будет оказана вся необходимая и материальная помощь", - написал Викулов в своем канале на платформе Макс.
Москва - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
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