В Егорьевске пострадавшей при атаке БПЛА семье окажут помощь

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Семье из подмосковного Егорьевска, пострадавшей при атаке БПЛА, будет оказана вся необходимая и материальная помощь, сообщил глава одноименного муниципального округа Дмитрий Викулов.

"Соболезнования родным и близким погибшего малыша. Семье будет оказана вся необходимая и материальная помощь", - написал Викулов в своем канале на платформе Макс.