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Джокович вышел во второй круг Уимблдона - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Теннис
 
00:26 30.06.2026
Джокович вышел во второй круг Уимблдона

Джокович победил в матче первого раунда Уимблдона

© Фото : Пресс-служба УимблдонаСербский теннисист Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Серб Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдонского турнира, победив китайца У Ибина в матче первого круга.
  • Соперником Джоковича во втором раунде станет грек Стефанос Циципас.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рекордсмен по количеству выигранных трофеев на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
В матче первого круга Джокович (7-й номер посева) нанес поражение китайцу У Ибину, занимающему 102-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), со счетом 6:4, 5:7, 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 3 часа 12 минут.
Турниры Большого шлема
Wimbledon ATP
29 июня 2026 • начало в 21:00
Завершен
У Ибин
1 : 34:67:54:64:6
Новак Джокович
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором раунде соперником 39-летнего Джоковича, который 24 раза побеждал на турнирах Большого шлема и семь раз выигрывал Уимблдон, станет грек Стефанос Циципас.
В другом матче испанец Алехандро Давидович-Фокина (22) переиграл аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 6:4, 6:4, 7:6 (7:2).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Мирра Андреева вышла во второй круг Уимблдона
29 июня, 22:07
 
ТеннисСпортНовак ДжоковичСтефанос ЦиципасРолан ГарросАлехандро Давидович-Фокина
 
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