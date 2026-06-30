Джокович вышел во второй круг Уимблдона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Серб Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдонского турнира, победив китайца У Ибина в матче первого круга.
- Соперником Джоковича во втором раунде станет грек Стефанос Циципас.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рекордсмен по количеству выигранных трофеев на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Wimbledon ATP
29 июня 2026 • начало в 21:00
Завершен
Во втором раунде соперником 39-летнего Джоковича, который 24 раза побеждал на турнирах Большого шлема и семь раз выигрывал Уимблдон, станет грек Стефанос Циципас.
В другом матче испанец Алехандро Давидович-Фокина (22) переиграл аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 6:4, 6:4, 7:6 (7:2).
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