Джокович вышел во второй круг Уимблдона

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Рекордсмен по количеству выигранных трофеев на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде серб Новак Джокович вышел во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.