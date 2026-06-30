Бастрыкин потребовал доклад о расследовании ДТП с автобусом в Кузбассе

Ранее ГУМЧС сообщило, что рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Мариинском округе Кузбасса, один человек погиб, еще десять пострадали. Предварительно, причиной аварии стало то, что при въезде на перекресток водитель автобуса не предоставил право преимущества движения грузовику. Возбуждены уголовные дела.