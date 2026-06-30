Бастрыкин потребовал доклад о расследовании ДТП с автобусом в Кузбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Мариинском округе Кузбасса произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, в результате которого один человек погиб и десять пострадали.
- Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования этого ДТП.
КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузовика, где погиб человек и еще 10 пострадали, сообщается в официальном канале СК РФ на платформе "Макс".
Ранее ГУМЧС сообщило, что рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Мариинском округе Кузбасса, один человек погиб, еще десять пострадали. Предварительно, причиной аварии стало то, что при въезде на перекресток водитель автобуса не предоставил право преимущества движения грузовику. Возбуждены уголовные дела.