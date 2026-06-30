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Бастрыкин потребовал доклад о расследовании ДТП с автобусом в Кузбассе - РИА Новости, 30.06.2026
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20:33 30.06.2026 (обновлено: 20:34 30.06.2026)
Бастрыкин потребовал доклад о расследовании ДТП с автобусом в Кузбассе

Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Мариинском округе Кузбасса произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, в результате которого один человек погиб и десять пострадали.
  • Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования этого ДТП.
КЕМЕРОВО, 30 июн - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса и грузовика, где погиб человек и еще 10 пострадали, сообщается в официальном канале СК РФ на платформе "Макс".
Ранее ГУМЧС сообщило, что рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Мариинском округе Кузбасса, один человек погиб, еще десять пострадали. Предварительно, причиной аварии стало то, что при въезде на перекресток водитель автобуса не предоставил право преимущества движения грузовику. Возбуждены уголовные дела.
"Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю следственного управления по Кемеровской области - Кузбассу Базарову Б. Б. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", ­- говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияКемеровская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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