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В Нижегородской области четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 30.06.2026
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10:22 30.06.2026 (обновлено: 16:35 30.06.2026)
В Нижегородской области четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

В ДТП с микроавтобусом и грузовиками под Нижним Новгородом пострадали 4 человека

© Фото : соцсетиПоследствия столкновения микроавтобуса с пассажирами и двух грузовиков в Нижегородской области
Последствия столкновения микроавтобуса с пассажирами и двух грузовиков в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : соцсети
Последствия столкновения микроавтобуса с пассажирами и двух грузовиков в Нижегородской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижегородской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков.
  • В результате аварии пострадали четыре человека, детей среди них нет.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков в Нижегородской области, сообщает МЧС региона.
ДТП произошло во вторник утром на Бору у деревни Слободское.
"Столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Предварительно, пострадало четыре человека, детей нет. Их осматривают медики", - говорится в сообщении ведомства.
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ПроисшествияНижегородская областьНижний НовгородБорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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