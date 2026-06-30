В Нижегородской области четыре человека пострадали в ДТП с микроавтобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижегородской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков.
- В результате аварии пострадали четыре человека, детей среди них нет.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Четыре человека пострадали при столкновении микроавтобуса и двух грузовиков в Нижегородской области, сообщает МЧС региона.
ДТП произошло во вторник утром на Бору у деревни Слободское.
"Столкнулись микроавтобус и два грузовых автомобиля. Предварительно, пострадало четыре человека, детей нет. Их осматривают медики", - говорится в сообщении ведомства.
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