В Пермском крае ночью ожидаются сильные дожди

ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Сильные дожди прогнозируются в Пермском крае предстоящей ночью, жителей просят воздержаться от прогулок и поездок, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Ночью 1 июля по югу края прогнозируется сильный дождь, в отдельных районах - туман. Возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП. В период сильного дождя воздержитесь от прогулок и поездок, укройтесь в помещении", - говорится в сообщении.