В Пермском крае ночью ожидаются сильные дожди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пермском крае предстоящей ночью прогнозируются сильные дожди и туман.
- МЧС просит жителей воздержаться от прогулок и поездок, а водителей — соблюдать осторожность на дорогах.
ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Сильные дожди прогнозируются в Пермском крае предстоящей ночью, жителей просят воздержаться от прогулок и поездок, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Ночью 1 июля по югу края прогнозируется сильный дождь, в отдельных районах - туман. Возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП. В период сильного дождя воздержитесь от прогулок и поездок, укройтесь в помещении", - говорится в сообщении.
Представители ведомства просят водителей соблюдать скорость, избегать резких маневров и торможений на дороге.
В Перми во вторник практически весь день идет дождь, ближе к вечеру он усилился. Жители города в пабликах жалуются на сложности с передвижением по тротуарам и улицам из-за большого количества воды.
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