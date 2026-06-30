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В Пермском крае ночью ожидаются сильные дожди - РИА Новости, 30.06.2026
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16:39 30.06.2026
В Пермском крае ночью ожидаются сильные дожди

МЧС: в Пермском крае ночью ожидаются сильные дожди

© РИА Новости / Александр КряжевПрохожие во время ливня
Прохожие во время ливня - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Прохожие во время ливня . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пермском крае предстоящей ночью прогнозируются сильные дожди и туман.
  • МЧС просит жителей воздержаться от прогулок и поездок, а водителей — соблюдать осторожность на дорогах.
ПЕРМЬ, 30 июн - РИА Новости. Сильные дожди прогнозируются в Пермском крае предстоящей ночью, жителей просят воздержаться от прогулок и поездок, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Ночью 1 июля по югу края прогнозируется сильный дождь, в отдельных районах - туман. Возможны аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП. В период сильного дождя воздержитесь от прогулок и поездок, укройтесь в помещении", - говорится в сообщении.
Представители ведомства просят водителей соблюдать скорость, избегать резких маневров и торможений на дороге.
В Перми во вторник практически весь день идет дождь, ближе к вечеру он усилился. Жители города в пабликах жалуются на сложности с передвижением по тротуарам и улицам из-за большого количества воды.
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