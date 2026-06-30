Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт «Домодедово» принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Временные ограничения на использование воздушного пространства введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
Отмечается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
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