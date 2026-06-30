Белоруссия и Россия представили в СНГ доклад о ситуации с правами человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Белоруссии и МИД России впервые представили совместный доклад о ситуации с правами человека в мире на площадке СНГ.
- В докладе говорится о нарушениях прав человека в западных странах, которые другие государства используют в качестве обвинения.
- Директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека отметил нарушение комплекса правозащитных норм и стандартов на Западе, включая проблему расовой дискриминации и религиозной нетерпимости.
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. МИД Белоруссии и МИД России впервые представили доклад о ситуации с правами человека в мире на площадке СНГ, сообщила начальник главного управления многосторонней дипломатии белорусского МИД Ирина Величко.
По ее словам, партнеры в СНГ прекрасно понимают истинную ценность прав человека и понимают, как права человека превратились в оружие политического давления.
"Мы хотим лишь показать, что в мире идеальных стран нет. Нет ни у кого монополии на права человека. Нарушения прав человека, в которых обвиняют западные страны другие суверенные государства, они все присутствуют в нашем совместном докладе", - добавила начальник управления белорусского МИД.
Директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев отметил, что несмотря на попытки западных стран замолчать исследование, в МИД видят, что на Западе читают и анализируют доклад.
"То, что совершенно очевидно - нарушается весь комплекс правозащитных норм и стандартов. Это и гражданские, и политические, и экономические, и социально-культурные права... Это и нарушение прав на свободу мирных собраний и ассоциаций, нарушение прав на свободу выражения мнений. Это и очень сильно возросшая в последние годы проблема расовой дискриминации, нетерпимости, религиозной нетерпимости", - подчеркнул Лукьянцев.
Также, по его словам, гигантской проблемой на Западе является забвение уроков исторического прошлого и отрицание итогов Второй мировой войны.