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Белоруссия и Россия представили в СНГ доклад о ситуации с правами человека - РИА Новости, 30.06.2026
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10:53 30.06.2026
Белоруссия и Россия представили в СНГ доклад о ситуации с правами человека

Белоруссия и РФ представили в СНГ доклад о ситуации с правами человека в мире

© РИА Новости / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц СНГ
Флаги стран-участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Ертай Сарбасов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Белоруссии и МИД России впервые представили совместный доклад о ситуации с правами человека в мире на площадке СНГ.
  • В докладе говорится о нарушениях прав человека в западных странах, которые другие государства используют в качестве обвинения.
  • Директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека отметил нарушение комплекса правозащитных норм и стандартов на Западе, включая проблему расовой дискриминации и религиозной нетерпимости.
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. МИД Белоруссии и МИД России впервые представили доклад о ситуации с правами человека в мире на площадке СНГ, сообщила начальник главного управления многосторонней дипломатии белорусского МИД Ирина Величко.
"Сегодня мы представляем третий совместный доклад министерств иностранных дел России и Беларуси. Несмотря на то, что это третий доклад, на площадке СНГ он представляется впервые", - сказала Величко.
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По ее словам, партнеры в СНГ прекрасно понимают истинную ценность прав человека и понимают, как права человека превратились в оружие политического давления.
"Мы хотим лишь показать, что в мире идеальных стран нет. Нет ни у кого монополии на права человека. Нарушения прав человека, в которых обвиняют западные страны другие суверенные государства, они все присутствуют в нашем совместном докладе", - добавила начальник управления белорусского МИД.
Директор департамента МИД России по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев отметил, что несмотря на попытки западных стран замолчать исследование, в МИД видят, что на Западе читают и анализируют доклад.
"То, что совершенно очевидно - нарушается весь комплекс правозащитных норм и стандартов. Это и гражданские, и политические, и экономические, и социально-культурные права... Это и нарушение прав на свободу мирных собраний и ассоциаций, нарушение прав на свободу выражения мнений. Это и очень сильно возросшая в последние годы проблема расовой дискриминации, нетерпимости, религиозной нетерпимости", - подчеркнул Лукьянцев.
Также, по его словам, гигантской проблемой на Западе является забвение уроков исторического прошлого и отрицание итогов Второй мировой войны.
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