Банки с июля начнут считать неподтвержденные доходы заемщиков по-новому

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 июля 2026 года банки будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода при расчете среднемесячного дохода заемщика.

Основная цель изменений — повысить достоверность оценки долговой нагрузки и снизить риски невозврата кредитов.

Изменения коснутся заемщиков с неподтвержденными или трудно подтверждаемыми доходами, таких как часть самозанятых, ИП и работников без официальной заработной платы.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Банки с июля начнут считать неподтвержденные доходы своих потенциальных заемщиков по установленной формуле, а не в произвольном порядке, рассказала РИА Новости кандидат экономических наук, заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Ранее Банк России отмечал, что банки и микрофинансовые организации (МФО) постепенно переходят на более точные способы оценки доходов заемщика для расчета его долговой нагрузки. Выписки по счетам можно использовать только для подтверждения зарплаты, пенсии, социальных выплат и доходов от сдачи недвижимости в аренду. Иные поступления на счет надо будет подтверждать дополнительными документами. Например, заемщик может предоставить справку о получении дохода по вкладам или ценным бумагам.

В отношении зарплатных клиентов банки могли с помощью внутренних моделей, одобренных ЦБ , оценивать и другие источники доходов, кроме зарплаты. Банки это делали, в том числе, ориентируясь на расходы человека. С 1 апреля такие модели ЦБ не принимает на проверку.

Для оценки доходов индивидуальных предпринимателей с 1 апреля нельзя использовать документы, которые они выдали сами себе. При этом индивидуальные предприниматели сохраняют право выдавать справки о зарплате своим работникам, а подтвердить собственный доход они могут с помощью налоговых деклараций и книги учета доходов и расходов.

"С 1 июля 2026 года при расчете среднемесячного дохода заемщика банки будут учитывать лишь 90% от заявленной суммы неподтвержденного дохода (с ограничением по региональному уровню Росстата )", - прокомментировала Фрумина.

По ее словам, основная цель изменений - повысить достоверность оценки долговой нагрузки. "Учет заявленных или недостаточно подтвержденных доходов завышал платежеспособность заемщика и занижал показатель долговой нагрузки (ПДН). Новая формула делает расчет более консервативным, ограничивает кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой и снижает риски невозврата", - считает она.

При этом для тех заемщиков, чей доход полностью подтвержден документами из примерного перечня Банка России, июльская формула практически ничего не меняет, отметила собеседница агентства.

По ее словам, изменения, вступающие в силу 1 июля, коснутся заемщиков с неподтвержденными или трудно подтверждаемыми доходами, а именно, части самозанятых, ИП и работников без официальной заработной платы. Так, учитываемый доход может снизиться.