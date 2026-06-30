Белоруссия заявила о наличии доказательств атаки на автобус БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил, что атака на белорусский автобус 17 июня была совершена ударным БПЛА украинского производства типа «Дартс».

В результате нападения погибла женщина, девять человек, включая шесть детей, получили ранения различной степени тяжести.

БПЛА, атаковавший автобус, использует технологию управления FPV и имеет боевую часть с массой взрывчатого вещества около 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте.

ООН, 30 июн - РИА Новости. Минск располагает доказательствами, что атака на белорусский автобус 17 июня была совершена ударным БПЛА украинского производства типа "Дартс", заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета Безопасности ООН в связи с атакой БПЛА на автобус с белорусскими гражданами.

Постпред напомнил, что украинский ударный дрон атаковал автобус, перевозивший на отдых в Геленджик 44 граждан Белоруссии , 22 из которых - дети. В результате нападения погибла женщина. Девять человек, включая шесть детей, получили ранения различной степени тяжести.

"Украина сразу же заявила о непричастности к атаке на автобус. Сегодня у нас есть доказательства, чтобы ответственно заявить: атака на белорусский автобус была совершена ударным БПЛА украинского производства. Этот БПЛА принадлежит к типу "Дартс" и оснащен поражающими элементами", - сказал Рыбаков.

Он уточнил, что этот дрон использует технологию управления FPV, имеет боевую часть с массой взрывчатого вещества около 1,2 килограмма в тротиловом эквиваленте и является разработкой украинской группы инженеров "Стальные шершни".