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Демин сыграет в Летней лиге НБА - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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Баскетбол
 
09:59 30.06.2026
Демин сыграет в Летней лиге НБА

Баскетболист "Бруклина" Демин сыграет в Летней лиге НБА

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин примет участие в Летней лиге НБА в июле.
  • Турнир пройдет с 9 по 19 июля в Лас-Вегасе.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский защитник "Бруклин Нетс" Егор Демин сыграет в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в июле.
Турнир будет проходить с 9 по 19 июля в Лас-Вегасе.
"Очень жду начала игр, давно не было полноценного командного спарринга. На тренировках играем, но игры с другими соперниками - это совершенно другие ощущения", - написал Демин в своем Telegram-канале.
Демину 20 лет. Он был выбран "Бруклином" под общим восьмым номером на драфте НБА 2025 года. До этого ни один россиянин не выбирался так высоко. В дебютном сезоне в лиге Демин сыграл в 52 матчах, в среднем проводя на паркете 25,2 минуты, набирая 10,3 очка, отдавая 3,3 передачи и совершая 3,2 подбора. Россиянин пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы.
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