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"Лед тронулся": Дегтярев оценил решение о допуске российских фигуристов - РИА Новости Спорт, 30.06.2026
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11:58 30.06.2026 (обновлено: 12:05 30.06.2026)
"Лед тронулся": Дегтярев оценил решение о допуске российских фигуристов

Дегтярев о решении ISU по россиянам: лед тронулся во многих видах спорта

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр спорта Михаил Дегтярев
Министр спорта Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр спорта Михаил Дегтярев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ISU объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона 2026/27 в нейтральном статусе.
  • Российским спортсменам разрешено участие как в личных, так и в командных дисциплинах по конькобежному спорту, фигурному катанию и шорт-треку.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев после решения Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских спортсменов до соревнований заявил, что практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться.
Во вторник ISU объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона-2026/27 в нейтральном статусе.
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"ISU принял решение допустить российских спортсменов к международным соревнованиям - пока в нейтральном статусе. Разрешено участие как в личных, так и в командных дисциплинах. На международном уровне ISU курирует конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек. В Олимпийских играх 2026 г. в Италии российские атлеты приняли участие в соревнованиях по всем этим видам спорта, но по разовому допуску. Теперь наши конькобежцы, фигуристы и шорт-трекисты смогут участвовать в чемпионатах мира, Европы и других турнирах под эгидой ISU", - сказал Дегтярев, комментарий которого РИА Новости предоставила пресс-служба Минспорта.
"Практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться - лед тронулся во многих видах спорта. В десятках международных федераций наши взрослые спортсмены и юниоры могут выступать в составе сборной России - с флагом и гимном страны", - добавил Дегтярев.
Российские и белорусские спортсмены были отстранены ISU с марта 2022 года. Организация сделала исключение лишь в рамках отборочной кампании к Олимпиаде-2026 в Милане, однако то решение не распространялось за пределы квалификационных стартов.
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СпортРоссияИталияЕвропаМихаил ДегтяревМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
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