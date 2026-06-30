"Лед тронулся": Дегтярев оценил решение о допуске российских фигуристов

Краткий пересказ от РИА ИИ ISU объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона 2026/27 в нейтральном статусе.

Российским спортсменам разрешено участие как в личных, так и в командных дисциплинах по конькобежному спорту, фигурному катанию и шорт-треку.

Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев после решения Международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских спортсменов до соревнований заявил, что практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться.

Во вторник ISU объявил о допуске российских спортсменов до соревнований с сезона-2026/27 в нейтральном статусе.

"ISU принял решение допустить российских спортсменов к международным соревнованиям - пока в нейтральном статусе. Разрешено участие как в личных, так и в командных дисциплинах. На международном уровне ISU курирует конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек. В Олимпийских играх 2026 г. в Италии российские атлеты приняли участие в соревнованиях по всем этим видам спорта, но по разовому допуску. Теперь наши конькобежцы, фигуристы и шорт-трекисты смогут участвовать в чемпионатах мира, Европы и других турнирах под эгидой ISU", - сказал Дегтярев, комментарий которого РИА Новости предоставила пресс-служба Минспорта.

"Практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться - лед тронулся во многих видах спорта. В десятках международных федераций наши взрослые спортсмены и юниоры могут выступать в составе сборной России - с флагом и гимном страны", - добавил Дегтярев.