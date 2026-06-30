Глава Европарламента заявила о деградации культуры политических дебатов

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила обеспокоенность резким ухудшением культуры политических дебатов в законодательном органе ЕС.

Она намерена обсудить ситуацию с лидерами политических групп, подчеркнув важность уважения между депутатами.

БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила обеспокоенность резким ухудшением культуры политических дебатов в законодательном органе ЕС.

"Меня беспокоит то, что произошло на пленарном заседании с точки зрения деградации культуры дебатов", - сказала она в интервью Euractiv

Метсола добавила, что намерена обсудить ситуацию с лидерами политических групп. "Мы не можем быть маяком демократии и домом европейских ценностей, если не уважаем человека, который сидит рядом с нами", - подчеркнула она.

В июне пленарная сессия Европарламента Страсбурге вызвала волну критики из-за взаимного неуважения, которое демонстрировали депутаты, позволявшие себе выкрики с места, перебивавшие оппонентов и обменивавшиеся обвинениями в соцсетях.

На фоне растущей политической поляризации Европарламент в последние годы регулярно оказывается в центре внутренних конфликтов и расследований. Политические группы обмениваются обвинениями, а в отношении отдельных депутатов инициируются дисциплинарные проверки. Одним из последних примеров стало расследование в отношении депутата Фернана Картайзера после его визита в Россию и призыва к диалогу с Москвой.