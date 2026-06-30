Глава Европарламента заявила о деградации культуры политических дебатов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила обеспокоенность резким ухудшением культуры политических дебатов в законодательном органе ЕС.
- Она намерена обсудить ситуацию с лидерами политических групп, подчеркнув важность уважения между депутатами.
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила обеспокоенность резким ухудшением культуры политических дебатов в законодательном органе ЕС.
"Меня беспокоит то, что произошло на пленарном заседании с точки зрения деградации культуры дебатов", - сказала она в интервью Euractiv.
Метсола добавила, что намерена обсудить ситуацию с лидерами политических групп. "Мы не можем быть маяком демократии и домом европейских ценностей, если не уважаем человека, который сидит рядом с нами", - подчеркнула она.
В июне пленарная сессия Европарламента в Страсбурге вызвала волну критики из-за взаимного неуважения, которое демонстрировали депутаты, позволявшие себе выкрики с места, перебивавшие оппонентов и обменивавшиеся обвинениями в соцсетях.
На фоне растущей политической поляризации Европарламент в последние годы регулярно оказывается в центре внутренних конфликтов и расследований. Политические группы обмениваются обвинениями, а в отношении отдельных депутатов инициируются дисциплинарные проверки. Одним из последних примеров стало расследование в отношении депутата Фернана Картайзера после его визита в Россию и призыва к диалогу с Москвой.
Ранее Европарламент также оказался вовлечен в серию громких коррупционных и лоббистских скандалов, включая дело "Катаргейт" и расследования о предполагаемом иностранном влиянии на европейских законодателей.
Евросоюзу не нужна единая армия, заявила Каллас
29 июня, 14:57