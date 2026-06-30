Пострадавшего в детсаду в Дагестане ребенка, скорее всего, покусали дети

МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Ребенка из частного детсада в Хасавюртовском районе Дагестана, из-за укусов на теле которого возбуждено уголовное дело, скорее всего, покусали другие дети, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.

В ряде дагестанских Telegram-каналов опубликовано сообщение женщины, в котором она рассказала, что после двух дней посещения детского сада малыш "был весь искусан, покрыт синяками с головы до ног". По ее словам, сотрудники детсада не проинформировали ее о произошедшем и не дали объяснений. Она сопроводила свой рассказ кадрами, на которых на теле ребенка видны следы укусов.