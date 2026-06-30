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Пострадавшего в детсаду в Дагестане ребенка, скорее всего, покусали дети - РИА Новости, 30.06.2026
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15:56 30.06.2026
Пострадавшего в детсаду в Дагестане ребенка, скорее всего, покусали дети

Пострадавшего в частном детсаду в Дагестане ребенка, скорее всего, покусали дети

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хасавюртовском районе Дагестана в частном детсаде искусали ребенка.
  • Правоохранительные органы предполагают, что ребенка покусали другие дети.
  • Следственное управление СК России по Дагестану возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Ребенка из частного детсада в Хасавюртовском районе Дагестана, из-за укусов на теле которого возбуждено уголовное дело, скорее всего, покусали другие дети, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
В ряде дагестанских Telegram-каналов опубликовано сообщение женщины, в котором она рассказала, что после двух дней посещения детского сада малыш "был весь искусан, покрыт синяками с головы до ног". По ее словам, сотрудники детсада не проинформировали ее о произошедшем и не дали объяснений. Она сопроводила свой рассказ кадрами, на которых на теле ребенка видны следы укусов.
"Предварительно установлено, что ребенка, которому причинены телесные повреждения, покусали другие дети", – сказал собеседник агентства.
Следственное управление СК России по Дагестану возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, 25 июня ребенку, который находился под присмотром работников дошкольного учреждения, "были причинены телесные повреждения в виде укусов в области спины и локтевого сустава".
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ПроисшествияРеспублика ДагестанХасавюртовский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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