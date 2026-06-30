Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане прокуратура проверят данные о том, что ребенка покусали в саду - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 30.06.2026 (обновлено: 22:46 30.06.2026)
В Дагестане прокуратура проверят данные о том, что ребенка покусали в саду

В Дагестане прокуратура проверяет данные о том, что ребенка покусали в детсаду

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкМашина Прокуратуры РФ
Машина Прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Машина Прокуратуры РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Дагестана начала проверку информации о годовалом ребенке, которого, предварительно, искусали в частном детсаду в Хасавюртовском районе.
  • Мать ребенка утверждает, что после двух дней посещения детского сада малыш был покрыт синяками и укусами, а сотрудники детсада не сообщили ей о произошедшем.
  • Прокуратура Хасавюртовского района оценит соблюдение требований законодательства в деятельности организации, включая обеспечение безопасных условий пребывания детей.
МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура Дагестана сообщила, что начала проверку информации в СМИ о годовалом ребенке, которого, предварительно, искусали в частном детсаду в Хасавюртовском районе, при этом сотрудники детсада, как утверждает мать, не сообщили ей о случившемся.
В ряде дагестанских Telegram-каналов опубликовано сообщение женщины, в котором она рассказала, что после двух дней посещения детского сада малыш "был весь искусан, покрыт синяками с головы до ног". По ее словам, сотрудники детсада не проинформировали ее о произошедшем и не дали объяснений. Она сопроводила свой рассказ кадрами, на которых на теле ребенка видны следы укусов.
Как подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах республики, работники дошкольного учреждения не сообщили родителям ребенка об укусах и травмы они обнаружили только дома.
"Прокуратурой Республики Дагестан организована проверка по размещенной в сети Интернет информации о причинении телесных повреждений воспитаннику частного детского сада, расположенного в селе Петраковское Хасавюртовского района. Предварительно, 25 июня… ребенок 2025 года рождения получил телесные повреждения в виде укусов в области спины и локтевого сустава", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий прокуратура Хасавюртовского района даст оценку соблюдению требований законодательства в деятельности организации, в том числе при обеспечении безопасных условий пребывания в детском саду несовершеннолетних.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
В Махачкале возбудили дело после того, как ребенок лишился пальца в детсаду
13 мая, 18:10
 
ПроисшествияХасавюртовский районРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала