В Дагестане прокуратура проверят данные о том, что ребенка покусали в саду

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура Дагестана начала проверку информации о годовалом ребенке, которого, предварительно, искусали в частном детсаду в Хасавюртовском районе.

Мать ребенка утверждает, что после двух дней посещения детского сада малыш был покрыт синяками и укусами, а сотрудники детсада не сообщили ей о произошедшем.

Прокуратура Хасавюртовского района оценит соблюдение требований законодательства в деятельности организации, включая обеспечение безопасных условий пребывания детей.

МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Прокуратура Дагестана сообщила, что начала проверку информации в СМИ о годовалом ребенке, которого, предварительно, искусали в частном детсаду в Хасавюртовском районе, при этом сотрудники детсада, как утверждает мать, не сообщили ей о случившемся.

В ряде дагестанских Telegram-каналов опубликовано сообщение женщины, в котором она рассказала, что после двух дней посещения детского сада малыш "был весь искусан, покрыт синяками с головы до ног". По ее словам, сотрудники детсада не проинформировали ее о произошедшем и не дали объяснений. Она сопроводила свой рассказ кадрами, на которых на теле ребенка видны следы укусов.

Как подтвердили РИА Новости в правоохранительных органах республики, работники дошкольного учреждения не сообщили родителям ребенка об укусах и травмы они обнаружили только дома.

"Прокуратурой Республики Дагестан организована проверка по размещенной в сети Интернет информации о причинении телесных повреждений воспитаннику частного детского сада, расположенного в селе Петраковское Хасавюртовского района . Предварительно, 25 июня… ребенок 2025 года рождения получил телесные повреждения в виде укусов в области спины и локтевого сустава", – говорится в сообщении