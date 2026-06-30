В Дагестане возбудили дело после того, как ребенка покусали в детсаду

В ряде дагестанских Telegram-каналов появилось сообщение матери ребенка, в котором она рассказала, что после двух дней посещения детского сада малыш "был весь искусан, покрыт синяками с головы до ног". По ее словам, сотрудники детсада не сообщили ей о произошедшем и не дали объяснений. При этом на опубликованном видео видны следы укусов на теле ребенка.