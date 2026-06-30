В Дагестане возбудили дело после того, как ребенка покусали в детсаду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хасавюртовском районе Дагестана в частном детском саду покусали ребенка.
- Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг в детском саду по статье 238 УК РФ.
- Следствие утверждает, что ребенку были причинены телесные повреждения в виде укусов в области спины и локтевого сустава 25 июня.
МАХАЧКАЛА, 30 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг в частном детском саду в Хасавюртовском районе Дагестана, где покусали ребенка, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК России по республике.
В ряде дагестанских Telegram-каналов появилось сообщение матери ребенка, в котором она рассказала, что после двух дней посещения детского сада малыш "был весь искусан, покрыт синяками с головы до ног". По ее словам, сотрудники детсада не сообщили ей о произошедшем и не дали объяснений. При этом на опубликованном видео видны следы укусов на теле ребенка.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). В ходе мониторинга средств массовой информации выявлен факт причинения телесных повреждений малолетнему ребенку в одном из частных дошкольных образовательных учреждений, расположенных в Хасавюртовском районе", – сказали в СУСК.
По версии следствия, 25 июня при нахождении ребенка под присмотром работников дошкольного учреждения "ему были причинены телесные повреждения в виде укусов в области спины и локтевого сустава".