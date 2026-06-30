В Чувашии осудили мужчину, выдававшего себя за раненого бойца СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Чувашии, представившийся раненым участником СВО, выманил деньги у жительницы Тверской области.
- Мужчина отправил потерпевшей найденное в интернете видео человека с ранением ноги, чтобы вызвать жалость.
- Суд приговорил мошенника к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Житель Чувашии, представившийся раненым участником специальной военной операции с целью разжалобить потерпевшую и выманить у нее деньги, осужден на 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, сообщает прокуратура республики
Судом установлено, что в течение сентября 2025 года 21-летний житель Чебоксар в ходе переписки в мессенджерах с ранее незнакомой 24-летней жительницей Тверской области представился ей участником СВО и сообщил, что находится в госпитале после ранения и ему нужны деньги на медикаменты и продукты.
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"Для убедительности он нашел в интернете видео человека с ранением ноги и оправил его потерпевшей, пытаясь вызвать чувство жалости к себе", - говорится в сообщении.
Обманутая девушка трижды перевела деньги на банковскую карту, принадлежащую сожительнице подсудимого. Общая сумма похищенных у потерпевшей средств составила 30 990 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Вину подсудимый признал полностью.
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"Исходя из обстоятельств совершения преступления, усматривая особый цинизм в действиях подсудимого, обусловленный использованием ситуации, связанной с проведением СВО, суд назначил виновному наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении сроком на 8 месяцев", - сообщает прокуратура Чувашии.