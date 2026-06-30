В Чувашии осудили мужчину, выдававшего себя за раненого бойца СВО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Житель Чувашии, представившийся раненым участником специальной военной операции с целью разжалобить потерпевшую и выманить у нее деньги, осужден на 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, сообщает прокуратура республики

"Для убедительности он нашел в интернете видео человека с ранением ноги и оправил его потерпевшей, пытаясь вызвать чувство жалости к себе", - говорится в сообщении.