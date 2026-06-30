Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии осудили мужчину, выдававшего себя за раненого бойца СВО - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 30.06.2026
В Чувашии осудили мужчину, выдававшего себя за раненого бойца СВО

В Чувашии осудили на 8 месяцев мужчину, представившегося раненым участником СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Чувашии, представившийся раненым участником СВО, выманил деньги у жительницы Тверской области.
  • Мужчина отправил потерпевшей найденное в интернете видео человека с ранением ноги, чтобы вызвать жалость.
  • Суд приговорил мошенника к 8 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Житель Чувашии, представившийся раненым участником специальной военной операции с целью разжалобить потерпевшую и выманить у нее деньги, осужден на 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, сообщает прокуратура республики
Судом установлено, что в течение сентября 2025 года 21-летний житель Чебоксар в ходе переписки в мессенджерах с ранее незнакомой 24-летней жительницей Тверской области представился ей участником СВО и сообщил, что находится в госпитале после ранения и ему нужны деньги на медикаменты и продукты.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Участнику СВО, обманутому мошенниками, вернут деньги
23 апреля, 07:10
"Для убедительности он нашел в интернете видео человека с ранением ноги и оправил его потерпевшей, пытаясь вызвать чувство жалости к себе", - говорится в сообщении.
Обманутая девушка трижды перевела деньги на банковскую карту, принадлежащую сожительнице подсудимого. Общая сумма похищенных у потерпевшей средств составила 30 990 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Вину подсудимый признал полностью.
«
"Исходя из обстоятельств совершения преступления, усматривая особый цинизм в действиях подсудимого, обусловленный использованием ситуации, связанной с проведением СВО, суд назначил виновному наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении сроком на 8 месяцев", - сообщает прокуратура Чувашии.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В Приморье мошенники похитили деньги у матери погибшего участника СВО
2 июня, 09:23
 
ПроисшествияЧебоксарыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала