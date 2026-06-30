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На жителя Чувашии, пытавшегося потушить Вечный огонь, завели уголовное дело - РИА Новости, 30.06.2026
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13:07 30.06.2026

На жителя Чувашии, пытавшегося потушить Вечный огонь, завели уголовное дело

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В отношении жителя Чувашии, пытавшегося потушить Вечный огонь на территории площади Победы в городе Ядрин, возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении жителя Чувашии, пытавшегося потушить Вечный огонь, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, в мае подозреваемый, находясь на территории площади Победы в городе Ядрин, пытался потушить Вечный огонь, тем самым публично оскорбить память защитников Отечества. Мужчина был задержан на месте преступления.
«
"Возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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