На жителя Чувашии, пытавшегося потушить Вечный огонь, завели уголовное дело

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В отношении жителя Чувашии, пытавшегося потушить Вечный огонь на территории площади Победы в городе Ядрин, возбудили уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении жителя Чувашии, пытавшегося потушить Вечный огонь, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, в мае подозреваемый, находясь на территории площади Победы в городе Ядрин, пытался потушить Вечный огонь, тем самым публично оскорбить память защитников Отечества. Мужчина был задержан на месте преступления.
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"Возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели", - говорится в сообщении.
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